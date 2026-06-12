Раскрыта сеть по отмыванию криптовалюты на 390 миллионов долларов

·14·Экономика
Раскрыта сеть по отмыванию криптовалюты на 390 миллионов долларов

В результате международной операции с участием правоохранительных органов 11 стран была ликвидирована преступная сеть АудиА6, которая с 2022 по 2025 год отмыла более 336 миллионов евро (390 миллионов долларов) незаконных средств. По данным Эуроджуст, в Грузии были задержаны два администратора — граждане России и Украины, конфисковано 25 доменов, более 30 серверов и 80 автомобилей, а также заморожена криптовалюта на сумму 900 000 долларов. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

«Миксер-сервис» АудиА6 использовался киберпреступниками для обналичивания криптовалютных средств, украденных в ходе атак программ-вымогателей, и сокрытия их происхождения. Сервис обещал «отмыть» криптовалюту в течение часа за комиссию от 3% до 10%. Согласно отчету Chainalysis, с 2021 года на кошельки АудиА6 поступило около 10 333 BTC.

Данный преступный синдикат также занимался связью киберпреступников по всему миру и рекламой незаконных услуг через закрытый форум под названием «Дарк2Веб». В ходе расследования агентства таких стран, как США, Австралия, Франция, Германия, Япония и Великобритания, сотрудничали под координацией Европола и Эуроджуст.

Сеть по отмыванию криптовалюты действовала через тысячи поддельных счетов, открытых на имена украденных или купленных личностей. В ходе следствия было выявлено более 6000 записей KYC («знай своего клиента»), принадлежащих «денежным мулам». Большинство этих счетов были связаны с русскоязычными посредниками, нанятыми для перевода преступных доходов через криптобиржи.

В настоящее время обычные и даркнет-версии доменов АудиА6 и Дарк2Веб заблокированы правоохранительными органами, а вместо них размещены уведомления о конфискации. Эта операция оценивается как один из крупнейших успехов в борьбе с глобальной киберпреступностью.

БиткоинКриптовалютаКиберпреступностьEurojustБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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