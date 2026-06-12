Майнеры Bitcoin в трудном положении: ожидается, что рынок достигнет дна в 2026 году

·15·Экономика
Майнеры Bitcoin в трудном положении: ожидается, что рынок достигнет дна в 2026 году

Майнеры Bitcoin (BTC) снова находятся под давлением, однако ончейн-данные указывают на появление новой возможности для покупки. Трейдер, известный под псевдонимом Килла, утверждает, что соотношение цены и сложности майнинга свидетельствует о начале процесса «капитуляции» майнеров. Исторически такой сигнал считается наиболее благоприятным моментом для накопления активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным аналитической платформы Битбо, текущая спотовая цена подтверждает снижение прибыльности майнеров по отношению к уровню долгосрочной сложности добычи. Специальный график «капитуляции майнеров» в настоящее время вошел в красную зону, повторяя ситуацию, наблюдавшуюся на предыдущих медвежьих рынках Bitcoin.

В своем отдельном прогнозе Килла заявил, что следующая низшая точка рынка Bitcoin еще впереди. По его мнению, традиционные финансовые рынки столкнутся с коррекцией в текущем году, что послужит окончательной поворотной точкой для рынка криптовалют. Аналитик прогнозирует, что медвежий рынок достигнет своего дна в 2026 году.

Основатель Каприоле Инвестментс Чарльз Эдвардс также подтвердил, что майнеры Bitcoin находятся на грани истощения. По его словам, Bitcoin в настоящее время торгуется на уровне себестоимости добычи. Это означает, что майнеры в среднем лишь покрывают расходы, но не получают прибыли.

BitcoinКриптовалютаМайнингИнвестицииБиржа
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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