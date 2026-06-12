Как выход SpaceX на биржу повлияет на рынок криптовалют

Новости о возможном выходе компании SpaceX под руководством Илона Маска на фондовую биржу (IPO) вызывают огромный интерес в финансовом мире. Ожидается, что это событие станет важным поворотным моментом не только для рынка традиционных акций, но и для сектора криптовалют. Инвесторы анализируют, как выход такого технологического гиганта, как SpaceX, на публичные торги повлияет на стоимость Bitcoin и других цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk.ком.

По мнению экспертов, появление акций SpaceX на бирже может иметь двоякий результат для крипторынка. С одной стороны, доверие к космическому проекту Маска может повысить интерес к таким активам, как Bitcoin и Dogecoin. Ведь любой успешный проект Маска обычно формирует позитивные настроения в экосистеме цифровых активов.

С другой стороны, существует риск, что IPO SpaceX может привести к оттоку ликвидности с крипторынка. Крупные институциональные инвесторы могут предпочесть направить свой капитал в акции с реальной технологической и инфраструктурной мощью, такие как SpaceX, вместо высокорискованных криптовалют. Это может обеспечить рост индексов Nasdaq и С&П 500, но при этом замедлить рост криптоактивов.

Также важную роль играет взаимосвязь между SpaceX и Tesla. Если SpaceX добьется успеха на бирже, это укрепит доверие к другим проектам Маска, включая интеграцию криптоплатежей. Пока участники рынка продолжают следить за процентными ставками, устанавливаемыми ФРС, и макроэкономическими показателями.