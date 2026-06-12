Метапланет приобретает Сииибо Секуритиес для создания собственного брокерского подразделения

Компания Метапланет, зарегистрированная на Токийской фондовой бирже и известная своими резервами в Bitcoin (BTC), объявила о соглашении по приобретению брокерской фирмы Сииибо Секуритиес за 2,1 млрд иен (около 13,1 млн долларов США). Согласно условиям сделки, Метапланет получит 100% акций лицензированной японской компании по ценным бумагам, которая после завершения сделки в июле будет переименована в Метапланет Секуритиес. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Генеральный директор Метапланет Саймон Герович отметил, что это приобретение является первым этапом стратегии Проджект Nova, направленной на создание в Японии финансовой экосистемы, ориентированной на Bitcoin. Опираясь на активы в 40,177 BTC на своем балансе, компания планирует разрабатывать и распространять для японских инвесторов доходные продукты, непосредственно связанные с Bitcoin.

Лицензии и платформа корпоративных облигаций Сииибо Секуритиес позволят Метапланет создавать новые финансовые инструменты, такие как облигации, обеспеченные BTC. По данным Bitcoin Треасуриес, в настоящее время Метапланет владеет резервами в Bitcoin на сумму 457,6 млрд иен (2,8 млрд долларов США), являясь крупнейшей публичной компанией в Японии и третьей в мире по этому показателю.

Этот шаг предпринимается на фоне законодательных изменений в Японии, которые сближают цифровые активы с традиционными финансовыми рынками. По сообщениям, нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект, включающий криптоактивы в число финансовых инструментов, что может открыть путь для будущих крипто-ЭТФ и более благоприятной налоговой системы.

Кроме того, SBI Shinsei Банк и другие крупные японские финансовые институты также тестируют сервисы крипто-вознаграждений и цифрового залога. Через свое новое брокерское подразделение Метапланет стремится занять лидирующие позиции на этом развивающемся рынке и предлагать инвесторам инвестиционные решения на базе Bitcoin.