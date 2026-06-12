Президент Польши в третий раз наложил вето на закон о криптовалютах

·5·Экономика
Президент Польши в третий раз наложил вето на закон о криптовалютах

Президент Польши Кароль Навроцкий в третий раз наложил вето на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на внедрение регламента Европейского союза MiCA (Маркетс ин Crypto Ассетс) в стране. Навроцкий подчеркнул, что поддерживает регулирование крипторынка, однако правительство учло лишь одну из 16 ключевых поправок, предложенных его администрацией. По словам президента, новый текст практически не отличается от предыдущих отклоненных проектов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Это вето задерживает адаптацию Польши к системе регулирования в масштабах Европейского союза. Переходный период MiCA завершается 1 июля, после чего все поставщики услуг криптоактивов будут обязаны получить специальную лицензию или прекратить обслуживание клиентов из ЕС. В настоящее время Польша остается единственным членом ЕС, который не включил правила MiCA в национальное законодательство.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике решение президента. На своей странице в социальной сети Кс он написал: «В это трудно поверить, но президент снова наложил вето на закон о криптовалютах. Похоже, он вовлечен в этот вопрос гораздо больше, чем все думали». На фоне этих политических разногласий в криптосекторе страны усиливаются проверки.

В частности, прокуратура расследует деятельность одной из крупнейших польских бирж Зонда по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Предполагается, что около 2000 клиентов могут быть связаны с организованной преступностью России. Также сообщается, что основатель биржи Сильвестр Сушек пропал без вести с 2022 года, предположительно унеся с собой ключи от кошелька, на котором хранилось 4500 Bitcoin (BTC).

ПольшаMiCAКриптовалютаBitcoinИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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