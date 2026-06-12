Компания ВанЭк делает ставку на практический потенциал криптовалюты BNB

·1·Экономика
Компания ВанЭк делает ставку на практический потенциал криптовалюты BNB

Инвестиционный гигант ВанЭк недавно запустил первый в США спотовый BNB ETF, который торгуется на бирже Nasdaq под тикером ВБНБ. Ожидается, что этот шаг ознаменует новый этап на рынке криптоинвестиций. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает об этом.

По мнению аналитиков ВанЭк, BNB уже достиг того уровня пользовательской базы и массового внедрения, к которому многие другие криптопроекты только стремятся. Это помогает ему выделиться на конкурентном рынке крипто-ЭТФ.

В рамках своей стратегии компания представляет доходы от блокчейна как важный показатель для инвесторов. Теперь ВанЭк уделяет больше внимания реальной экономической эффективности проектов.

На фоне этой новости предполагается, что практическое применение экосистемы BNB и объем транзакций привлекут внимание институциональных инвесторов. Это укрепит позиции BNB в ряду таких крупных активов, как Bitcoin и Ethereum.

VanEckBNBКриптовалютаETFNasdaq
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналитик Bloomberg: большинство инвесторов Bitcoin ETF сохраняют свои позицииАналитик Bloomberg: большинство инвесторов Bitcoin ETF сохраняют свои позицииСегодня, 15:57Президент Польши в третий раз наложил вето на закон о криптовалютахПрезидент Польши в третий раз наложил вето на закон о криптовалютахСегодня, 14:14Метапланет приобретает Сииибо Секуритиес для создания собственного брокерского подразделенияМетапланет приобретает Сииибо Секуритиес для создания собственного брокерского подразделенияСегодня, 13:19Биржа KuCoin отказывается выплатить инвестору 2 миллиона долларовБиржа KuCoin отказывается выплатить инвестору 2 миллиона долларовСегодня, 13:15Индекс CoinDesk 20 снизился: Ethereum подешевел на 1%Индекс CoinDesk 20 снизился: Ethereum подешевел на 1%Сегодня, 13:14Как выход SpaceX на биржу повлияет на рынок криптовалютКак выход SpaceX на биржу повлияет на рынок криптовалютСегодня, 11:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 22 мая
Объявлены курсы валют на 22 мая