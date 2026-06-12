Компания ВанЭк делает ставку на практический потенциал криптовалюты BNB

Инвестиционный гигант ВанЭк недавно запустил первый в США спотовый BNB ETF, который торгуется на бирже Nasdaq под тикером ВБНБ. Ожидается, что этот шаг ознаменует новый этап на рынке криптоинвестиций. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает об этом.

По мнению аналитиков ВанЭк, BNB уже достиг того уровня пользовательской базы и массового внедрения, к которому многие другие криптопроекты только стремятся. Это помогает ему выделиться на конкурентном рынке крипто-ЭТФ.

В рамках своей стратегии компания представляет доходы от блокчейна как важный показатель для инвесторов. Теперь ВанЭк уделяет больше внимания реальной экономической эффективности проектов.

На фоне этой новости предполагается, что практическое применение экосистемы BNB и объем транзакций привлекут внимание институциональных инвесторов. Это укрепит позиции BNB в ряду таких крупных активов, как Bitcoin и Ethereum.