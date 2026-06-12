Эксодус и Ондо запустили рынок токенизированных акций

·5·Экономика
Эксодус и Ондо запустили рынок токенизированных акций

Эксодус в партнерстве с Ондо Финанке запустил рынок токенизированных активов в своем криптокошельке. Теперь пользователи могут торговать более чем 200 токенизированными акциями, ETF и другими реальными активами (РВА) через сеть Solana непосредственно внутри кошелька. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По данным компании, сервис Эксодус Маркетс пока доступен в ограниченных регионах, и для его использования необходимо обновить приложение до последней версии. Стоит отметить, что данные токенизированные активы не дают права собственности на базовые ценные бумаги и не обеспечивают акционерные права.

Согласно данным РВА.ксйз, стоимость собственных токенизированных акций в кошельке Эксодус превышает 55 млн УСД, что делает их одними из крупнейших по рыночной капитализации. В свою очередь, Ондо Финанке остается одним из ведущих эмитентов в отрасли, управляя активами на сумму 2,7 млрд УСД через казначейские фонды, такие как УСДЙ и УСГ.

Рынок токенизированных акций вырос более чем на 139% за последние 30 дней, достигнув 3,5 млрд УСД. Основная часть этого роста приходится на платформу xStocks, поддерживаемую Kraken. В настоящее время эта платформа контролирует более 69% общего сектора.

В последнее время этот тренд распространяется и на рынки пре-ИПО. В частности, в преддверии выхода SpaceX на биржу крупные площадки, такие как Kraken, Bybit, Binance и Coinbase, начали предлагать токенизированные продукты и фьючерсные контракты, привязанные к акциям этой компании.

ExodusOndo FinanceSolanaТокенизацияКриптовалюты
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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