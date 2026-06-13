Bitcoin стремится к отметке в 70 000 УСД: доверие трейдеров растет

Bitcoin (BTC), зафиксировавший на прошлой неделе годовой минимум в 59 000 УСД, вновь привлекает внимание покупателей. Данные книги ордеров (ордербук) и ликвидности указывают на предстоящее ралли. В частности, около 65 000 УСД накоплено более 2 млрд УСД шорт-ликвидности, что может послужить драйвером для движения цены вверх. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Согласно техническому анализу, Bitcoin сформировал бычью дивергенцию по индикатору РСИ на четырехчасовом графике и восстановился до 63 500 УСД. В настоящее время криптовалюта торгуется внутри фигуры «восходящий треугольник». Если цена успешно выйдет из этой формации, следующей целью станет заполнение гэпа ликвидности (фаир валуе гап) в диапазоне от 67 500 до 70 500 УСД.

Данные Хйблок показывают, что с момента падения цены Bitcoin до 59 000 УСД соотношение бид-аск остается положительным. Это означает, что рыночные ордера на покупку преобладают над ордерами на продажу. Также кумулятивная дельта объема (КВД) свидетельствует об активных покупках со стороны мелких и средних инвесторов, в то время как крупные участники снизили давление продаж на 900 млн УСД.

Рыночные аналитики положительно оценивают тот факт, что Bitcoin удержал уровень 63 000 УСД на фоне геополитической напряженности между США и Ираном. За последние пять дней количество длинных позиций значительно выросло, создав положительный дисбаланс в 4 млрд УСД по сравнению с короткими позициями. Это создает прочный фундамент для того, чтобы цена Bitcoin в ближайшие дни достигла новых вершин.