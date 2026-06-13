Нижний порог цены Bitcoin может оказаться выше ожидаемого

·0·Экономика
Нижний порог цены Bitcoin может оказаться выше ожидаемого

Новое исследование компании Galaxy Дигитал показывает, что нижняя точка цены Bitcoin в текущем цикле может сформироваться на значительно более высоком уровне, чем в предыдущие периоды «медвежьего» рынка. Согласно анализу, из-за снижения спекуляций на криптовалютном рынке существует вероятность того, что Bitcoin найдет свое дно в диапазоне между 62 000 УСД и реализованной ценой сети в 53 600 УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Глава исследовательского отдела Galaxy Алекс Торн, анализируя циклы Bitcoin, отметил, что четырехлетняя периодичность по-прежнему соответствует историческим временным показателям. Примечательно, что глубина падения от пика сокращается с каждым циклом. Например, если в прошлые периоды снижение составляло 84–85%, то в 2022 году этот показатель составил 77%, а в текущем цикле — лишь 51%.

По мнению Торна, традиционные индикаторы рынка Bitcoin в этот раз показывают иные результаты. Из 11 обычно используемых индикаторов лишь два подали сигнал о достижении пика, а популярный индикатор Pi Кйкле Топ впервые в истории не сработал. Кроме того, коэффициент МВРВ, сравнивающий рыночную стоимость с реализованной, в этот раз достиг максимума 2,29, в отличие от уровней 2,93–5,91 в предыдущих циклах.

Согласно историческим данным, нижняя точка рынка обычно формируется через 12–13 месяцев после пика. Текущий период спада длится около восьми месяцев. Аналитики Galaxy указывают диапазон 40 000–46 000 УСД в качестве основного нижнего порога для Bitcoin, однако при сохранении стабильности рынка цена может удержаться в районе 51 000–54 000 УСД.

On-chain анализ платформы КрйптоКуант также подтверждает, что Bitcoin в настоящее время находится в зоне оценки, характерной для дна крупных исторических «медвежьих» рынков. Сейчас Bitcoin торгуется около 59 000 УСД, что примерно на 9% выше его реализованной цены (53 600 УСД).

BitcoinКриптовалютаGalaxy DigitalИнвестицииБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Bitcoin стремится к отметке в 70 000 УСД: доверие трейдеров растетBitcoin стремится к отметке в 70 000 УСД: доверие трейдеров растетСегодня, 00:12Компания Блокворкс приобрела аналитическую платформу МессариКомпания Блокворкс приобрела аналитическую платформу МессариСегодня, 21:10Bitcoin достиг 64 000 долларов на фоне IPO SpaceXBitcoin достиг 64 000 долларов на фоне IPO SpaceXВчера, 17:18Эксодус и Ондо запустили рынок токенизированных акцийЭксодус и Ондо запустили рынок токенизированных акцийВчера, 17:18Акции SpaceX токенизируются: Kraken представила новые возможностиАкции SpaceX токенизируются: Kraken представила новые возможностиВчера, 17:15Компания ВанЭк делает ставку на практический потенциал криптовалюты BNBКомпания ВанЭк делает ставку на практический потенциал криптовалюты BNBВчера, 16:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 22 мая
Объявлены курсы валют на 22 мая