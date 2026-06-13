Нижний порог цены Bitcoin может оказаться выше ожидаемого

Новое исследование компании Galaxy Дигитал показывает, что нижняя точка цены Bitcoin в текущем цикле может сформироваться на значительно более высоком уровне, чем в предыдущие периоды «медвежьего» рынка. Согласно анализу, из-за снижения спекуляций на криптовалютном рынке существует вероятность того, что Bitcoin найдет свое дно в диапазоне между 62 000 УСД и реализованной ценой сети в 53 600 УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Глава исследовательского отдела Galaxy Алекс Торн, анализируя циклы Bitcoin, отметил, что четырехлетняя периодичность по-прежнему соответствует историческим временным показателям. Примечательно, что глубина падения от пика сокращается с каждым циклом. Например, если в прошлые периоды снижение составляло 84–85%, то в 2022 году этот показатель составил 77%, а в текущем цикле — лишь 51%.

По мнению Торна, традиционные индикаторы рынка Bitcoin в этот раз показывают иные результаты. Из 11 обычно используемых индикаторов лишь два подали сигнал о достижении пика, а популярный индикатор Pi Кйкле Топ впервые в истории не сработал. Кроме того, коэффициент МВРВ, сравнивающий рыночную стоимость с реализованной, в этот раз достиг максимума 2,29, в отличие от уровней 2,93–5,91 в предыдущих циклах.

Согласно историческим данным, нижняя точка рынка обычно формируется через 12–13 месяцев после пика. Текущий период спада длится около восьми месяцев. Аналитики Galaxy указывают диапазон 40 000–46 000 УСД в качестве основного нижнего порога для Bitcoin, однако при сохранении стабильности рынка цена может удержаться в районе 51 000–54 000 УСД.

On-chain анализ платформы КрйптоКуант также подтверждает, что Bitcoin в настоящее время находится в зоне оценки, характерной для дна крупных исторических «медвежьих» рынков. Сейчас Bitcoin торгуется около 59 000 УСД, что примерно на 9% выше его реализованной цены (53 600 УСД).