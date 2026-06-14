Ethereum нашел недорогой способ защиты от угрозы квантовых компьютеров

·6·Экономика
Ethereum нашел недорогой способ защиты от угрозы квантовых компьютеров

Экосистема Ethereum сделала важный шаг в вопросе защиты от потенциальных кибератак со стороны квантовых компьютеров в будущем. Николас Консиньи, руководитель проекта Кохаку в составе Ethereum Фундатион, сообщил, что обеспечение пользовательских аккаунтов квантово-устойчивой системой защиты может обойтись всего в 0,07 УСД. Это новшество рассматривается как эффективное решение одной из самых больших угроз в мире криптовалют — вероятности взлома традиционных криптографических ключей с помощью квантовых вычислительных технологий. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В новой научной работе, представленной Консиньи, предложен метод защиты существующих учетных записей без необходимости проведения «хардфорка» (радикального изменения протокола) в сети Ethereum. Этот подход основан на стандарте постквантовой подписи СФИНКС+, разработанном Национальным институтом стандартов и технологий США (НИСТ). Исследователи оптимизировали эту систему для сети Ethereum и назвали ее «СФИНКС-».

Дешевые и эффективные меры безопасности

Главное преимущество нового предложения заключается в том, что оно резко снижает затраты на проверку в блокчейн-сети. Система СФИНКС- служит мостом в период перехода к более совершенной системе под названием «леанСФИНКС», создание которой ожидается в будущем. Это позволит пользователям Ethereum защитить свои активы от уязвимостей в текущем алгоритме Эллиптик Curve Дигитал Сигнатуре Алгоритм (ЭКДСА).

Квантовые компьютеры теоретически могут взломать сложные криптографические ключи, используемые сегодня, за считанные секунды с помощью алгоритма Шора. Хотя компьютеры с такой мощностью пока не созданы, криптосообщество действует по принципу «превентивной безопасности». Согласно данным Этресеарч.ч, этот новый метод выводит безопасность транзакций на новый уровень, не создавая избыточной нагрузки на сеть.

Bitcoin и Ethereum: что находится под большей угрозой?

Квантовая угроза актуальна не только для Ethereum, но и для Bitcoin. В эксперименте, проведенном стартапом Проджект Элевен, с помощью квантового компьютера был успешно взломан 15-битный криптографический ключ. Хотя ключи Bitcoin имеют длину 256 бит и гораздо более надежны, аналитика Глассноде показывает тревожные цифры. Согласно ей:

  • Примерно 1,92 миллиона Bitcoin (10 процентов от общего предложения) абсолютно беззащитны перед квантовыми атаками;
  • Еще 4,12 миллиона BTC (20,6 процента) могут оказаться под угрозой из-за устаревших методов управления ключами;
  • Только 69,8 процента резервов Bitcoin на данный момент считаются свободными от квантовой угрозы.
Сообщество Ethereum стремится внедрить доступные и популярные решения для заблаговременного устранения этой угрозы. Если предложение Консиньи будет реализовано на практике, владельцы Ethereum смогут за очень небольшую плату обеспечить свои кошельки «щитом», защищенным от атак будущих суперкомпьютеров. Это еще больше укрепит доверие долгосрочных инвесторов на рынке криптовалют.

EthereumКриптовалютаКвантовый КомпьютерБлокчейнБезопасность
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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