Ethereum нашел недорогой способ защиты от угрозы квантовых компьютеров
Экосистема Ethereum сделала важный шаг в вопросе защиты от потенциальных кибератак со стороны квантовых компьютеров в будущем. Николас Консиньи, руководитель проекта Кохаку в составе Ethereum Фундатион, сообщил, что обеспечение пользовательских аккаунтов квантово-устойчивой системой защиты может обойтись всего в 0,07 УСД. Это новшество рассматривается как эффективное решение одной из самых больших угроз в мире криптовалют — вероятности взлома традиционных криптографических ключей с помощью квантовых вычислительных технологий. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .
В новой научной работе, представленной Консиньи, предложен метод защиты существующих учетных записей без необходимости проведения «хардфорка» (радикального изменения протокола) в сети Ethereum. Этот подход основан на стандарте постквантовой подписи СФИНКС+, разработанном Национальным институтом стандартов и технологий США (НИСТ). Исследователи оптимизировали эту систему для сети Ethereum и назвали ее «СФИНКС-».
Дешевые и эффективные меры безопасностиГлавное преимущество нового предложения заключается в том, что оно резко снижает затраты на проверку в блокчейн-сети. Система СФИНКС- служит мостом в период перехода к более совершенной системе под названием «леанСФИНКС», создание которой ожидается в будущем. Это позволит пользователям Ethereum защитить свои активы от уязвимостей в текущем алгоритме Эллиптик Curve Дигитал Сигнатуре Алгоритм (ЭКДСА).
Квантовые компьютеры теоретически могут взломать сложные криптографические ключи, используемые сегодня, за считанные секунды с помощью алгоритма Шора. Хотя компьютеры с такой мощностью пока не созданы, криптосообщество действует по принципу «превентивной безопасности». Согласно данным Этресеарч.ч, этот новый метод выводит безопасность транзакций на новый уровень, не создавая избыточной нагрузки на сеть.
Bitcoin и Ethereum: что находится под большей угрозой?Квантовая угроза актуальна не только для Ethereum, но и для Bitcoin. В эксперименте, проведенном стартапом Проджект Элевен, с помощью квантового компьютера был успешно взломан 15-битный криптографический ключ. Хотя ключи Bitcoin имеют длину 256 бит и гораздо более надежны, аналитика Глассноде показывает тревожные цифры. Согласно ей:
- Примерно 1,92 миллиона Bitcoin (10 процентов от общего предложения) абсолютно беззащитны перед квантовыми атаками;
- Еще 4,12 миллиона BTC (20,6 процента) могут оказаться под угрозой из-за устаревших методов управления ключами;
- Только 69,8 процента резервов Bitcoin на данный момент считаются свободными от квантовой угрозы.
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