На 16 июня прогнозируется снижение курса доллара

·59·Экономика
На 16 июня прогнозируется снижение курса доллара

На 16 июня прогнозируется снижение курса доллара примерно на 3–4 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

• Туронбанк — 11 980 сумов.
• Анорбанк — 11 970 сумов.
• Асакабанк — 11 970 сумов.
• Инфинбанк — 11 970 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Анорбанк — 11 995 сумов.
• Асакабанк — 12 020 сумов.
• Хаётбанк — 12 020 сумов.
• НБУ — 12 030 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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