На 16 июня прогнозируется снижение курса доллара примерно на 3–4 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

• Туронбанк — 11 980 сумов.

• Анорбанк — 11 970 сумов.

• Асакабанк — 11 970 сумов.

• Инфинбанк — 11 970 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Анорбанк — 11 995 сумов.

• Асакабанк — 12 020 сумов.

• Хаётбанк — 12 020 сумов.

• НБУ — 12 030 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.