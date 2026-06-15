Японская криптобиржа Битбанк запретила транзакции, связанные с Polymarket

Битбанк, одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии, официально предупредила своих клиентов о транзакциях, связанных с рынками прогнозов (предиктион маркетс), такими как Polymarket. Согласно данным биржи, перевод средств на такие платформы или получение денег оттуда может привести к полной блокировке учетных записей пользователей. Эта мера связана со строгим законодательством страны в отношении азартных игр. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В заявлении, опубликованном Битбанк, говорится, что если операции по депозиту и выводу средств, связанные с платформами прогнозов, будут признаны подозрительными, аккаунт пользователя будет ограничен. Данное ограничение подразумевает приостановку доступа к счету, торговли и всех видов финансовых операций. Согласно сообщению издания Коинтелеграф, биржа не несет ответственности за любые убытки, которые могут понести клиенты в результате этих мер.

Законодательство об азартных играх и правовые риски

В Японии законы об азартных играх очень строги, и получение дохода путем ставок на результаты выборов, спортивные состязания или другие будущие события может считаться незаконным. Битбанк, акцентируя внимание именно на этом аспекте, призвала пользователей проявлять осторожность при использовании сторонних сервисов и не вовлекаться в правовые споры.

Хотя Polymarket в настоящее время включила Японию в список ограниченных территорий в своей политике доступа, в мае текущего года компания заявляла о намерении расширяться на этом рынке. Однако реакция местных регуляторов и осторожная позиция таких крупных игроков, как Битбанк, очевидно, усложнят эти планы. Правительство Японии пока не давало специальных указаний по рынкам прогнозов, но существующие законы содержат достаточные основания для их классификации как азартных игр.

Глобальное давление

Контроль над платформами прогнозов усиливается не только в Японии, но и по всему миру. В США и других крупных юрисдикциях проводятся проверки в отношении таких сервисов, как Polymarket и Kalshi. Регуляторы обеспокоены тем, что подобные платформы могут создавать угрозу стабильности финансовой системы, организуя нелицензированные азартные игры

Для криптоинвесторов из Узбекистана такие новости также имеют важное значение. Заморозка счетов международными биржами с целью соблюдения правовых требований становится глобальной тенденцией. Ситуация с Битбанк показывает, что даже самые популярные и технологически продвинутые сервисы могут столкнуться с ограничениями со стороны крупных финансовых институтов, если они противоречат местному законодательству.

В настоящее время Битбанк не раскрывает, получала ли она конкретные указания от правительства при принятии этого решения. Однако эксперты полагают, что криптобиржи предпочитают принимать превентивные меры, чтобы избежать непредвиденных правовых проблем. Это может привести к дальнейшему сужению роли рынков прогнозов в экосистеме Bitcoin и других активов в будущем.