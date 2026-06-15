Standard Chartered: рынок DeFi может вырасти до 2,7 трлн долларов к 2030 году

Цифровые активы и блокчейн-технологии продолжают коренным образом менять мировую финансовую систему. Согласно новому отчету аналитиков банка Standard Chartered, объем заблокированных средств в протоколах децентрализованных финансов (DeFi) к концу 2030 года может вырасти в 37 раз и достичь 2,7 трлн долларов. Основным драйвером этого роста называется токенизация активов реального мира (РВА). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

По словам Джеффа Кендрика, руководителя отдела исследований цифровых активов Standard Chartered, следующая большая возможность для приумножения капитала в сфере цифровых активов будет связана именно с ДеФи-протоколами. В настоящее время в децентрализованных финансовых системах используется всего 3% стейблкоинов и 10% токенизированных реальных активов. Однако к 2030 году ожидается, что этот показатель достигнет 30%.

Токенизация и интеграция реальных активов

Согласно данным Коинтелеграф и других авторитетных изданий, доля токенизированных активов должна вырасти почти в девять раз по сравнению с сегодняшними 3,5%. Ранее Standard Chartered прогнозировал, что к концу 2028 года рынок токенизированных активов, не являющихся стейблкоинами (например, акции США и фонды денежного рынка), составит 2 трлн долларов.

Этот процесс предполагает перенос в ончейн-протоколы не только криптоактивов, но и традиционных финансовых инструментов. Это, в свою очередь, откроет путь институциональным инвесторам для вливания большего капитала в сектор DeFi. Однако эксперты предупреждают о наличии определенных рисков и сложностей в этом процессе.

Проблемы ликвидности и рыночной интеграции

Не все специалисты настроены столь оптимистично. Например, по мнению Криса Кима, главы компании Аксис, выпуск одного и того же актива в разных блокчейн-сетях может привести к фрагментации ликвидности и возникновению разницы в ценах. Это затруднит торговлю токенизированными активами.

Кроме того, как отметила представитель Ондо Финанке Оя Целиктемур, простая токенизация низколиквидного актива не сделает его «магическим образом» рыночным. Несмотря на это, Джефф Кендрик верит, что крупные децентрализованные биржи, такие как Uniswap, в будущем станут основной площадкой для торговли токенизированными активами.

В заключение можно сказать, что будущее сектора DeFi напрямую зависит от интеграции с традиционным финансовым рынком. Если прогнозы Standard Chartered сбудутся, то к 2030 году блокчейн-технологии станут неотъемлемой частью мировой экономики и полностью обновят методы инвестирования.