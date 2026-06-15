Цена Bitcoin может достичь 100 тысяч долларов к сентябрю: прогноз аналитиков

·15·Экономика
Цена Bitcoin может достичь 100 тысяч долларов к сентябрю: прогноз аналитиков

Крупнейшая в мире криптовалюта продолжает тенденцию к восстановлению на начавшейся новой неделе. Технический анализ и рыночные индикаторы указывают на то, что цена Bitcoin (BTC) может преодолеть психологический рубеж в 100 000 долларов к сентябрю текущего года. За последние дни стоимость актива выросла более чем на 13% с нижней точки в 60 000 долларов, возвращая доверие инвесторов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

Данная положительная динамика была вызвана некоторым смягчением глобальной геополитической ситуации. Временное потепление в отношениях между США и Ираном увеличило спрос на рисковые активы на международных рынках. В результате цены на нефть снизились, сократив краткосрочные инфляционные риски, что способствовало стабилизации цифровых активов, таких как Bitcoin, в районе 67 000 долларов.

Технические показатели: формирование «двойного дна»

Согласно данным ТрадингВиев, на трехдневном графике Bitcoin формируется разворотная модель, называемая «двойным дном» (дубле-боттом). Эта модель обычно сигнализирует о завершении нисходящего тренда и начале резкого роста. Покупатели активно защищают зону поддержки на уровне 60 000 долларов, что подтверждает наличие сильного спроса на рынке.

Если цена Bitcoin успешно пробьет «линию шеи» (неклине) на уровне 81 000 долларов, аналитики предполагают, что следующей целью станет отметка 108 000 долларов. Это означает рост почти на 60% от текущих цен. Ожидается, что такие темпы роста придутся на август или сентябрь.

Кроме того, на недельном графике наблюдается положительная дивергенция между индикатором РСИ (индекс относительной силы) и ценой. Хотя цена обновляла локальные минимумы, показатель РСИ зафиксировал более высокий уровень. Это означает, что давление продавцов снижается и рынок вскоре перейдет под контроль «быков» (покупателей).

Значимость для рынка Узбекистана

Поскольку торговля криптовалютами в Узбекистане легализована и регулируется, а ряд лицензированных криптобирж ведет свою деятельность, подобные изменения глобальных цен важны и для местных инвесторов. Рост цены Bitcoin до 100 000 долларов неизбежно усилит интерес к блокчейн-технологиям.

Стоит отметить, что рынок криптовалют считается крайне волатильным. Хотя технический анализ указывает на позитивный сценарий, глобальные экономические сдвиги и решения ФРС (Федеральной резервной системы США) по процентным ставкам могут привести к неожиданным результатам. В связи с этим перед инвестированием рекомендуется учитывать все риски.

BitcoinКриптовалютаРынокИнвестицииБлокчейн
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Laylo
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