Новая эра в сети Bitcoin: технология Ковенантс и ее возможности
В экосистеме Bitcoin в последнее время дискуссии вокруг концепции «ковенантс» (договорных ограничений) снова стали центральной темой. Эта технология позволяет усложнить условия расходования средств в сети Bitcoin и вывести безопасность на новый уровень. Ожидается, что внедрение Ковенантс ускорит развитие сетей второго уровня (Лаер 2) и откроет перед пользователями широкие возможности для более эффективного управления своими активами. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.
В настоящее время операции в Bitcoin осуществляются с помощью стекового языка программирования, называемого Bitcoin Скрипт. С помощью этого языка отправитель устанавливает условия блокировки средств, а получатель должен предоставить соответствующий ключ или условия для их расходования. Однако в существующей системе есть один недостаток: после того как средства один раз разблокированы, их можно отправить на любой адрес. Ковенантс позволяют ограничить именно этот процесс, то есть заранее определить, куда и на каких условиях монеты будут потрачены в будущем.
Технологическое новшество и раскол в сообществеХотя идея Ковенантс была впервые предложена Грегори Максвеллом в 2013 году, для ее реализации требуется изменение правил протокола Bitcoin, а именно «софт форк». Это вызывает серьезные споры внутри сообщества. В частности, различие во взглядах между различными клиентскими программами, такими как Bitcoin Коре и Кнотс, может помешать скорейшему внедрению этого новшества.
Известные представители отрасли, такие как Майкл Сэйлор, выступают за сохранение протокола Bitcoin без изменений (оссификацию). По их мнению, любое серьезное изменение в протоколе может поставить под угрозу стабильность системы. Несмотря на это, сторонники ковенантс подчеркивают, что с помощью этой технологии возможность самостоятельного хранения (селф-кустодй) можно донести до миллиардов новых пользователей.
Основные типы и различияДля понимания технологии Ковенантс необходимо различать два ее основных типа:
- Простые (прекомпутед) ковенантс: Устанавливают ограничения только для следующей транзакции. Это позволяет заранее определить определенную последовательность цепочечных операций.
- Общие (рекурсиве) ковенантс: Они более сложны и позволяют бесконечно повторно применять правила расходования. Например, даже когда средства переходят с одного адреса на другой, первоначальные ограничения остаются в силе.
Если в будущем комиссии в сети Bitcoin снова вырастут или объем транзакций увеличится, споры вокруг ковенантс неизбежно вспыхнут с новой силой. Эта технология может превратить Bitcoin не просто в средство платежа, а в платформу для исполнения сложных финансовых контрактов.
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