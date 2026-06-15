Новая эра в сети Bitcoin: технология Ковенантс и ее возможности

В экосистеме Bitcoin в последнее время дискуссии вокруг концепции «ковенантс» (договорных ограничений) снова стали центральной темой. Эта технология позволяет усложнить условия расходования средств в сети Bitcoin и вывести безопасность на новый уровень. Ожидается, что внедрение Ковенантс ускорит развитие сетей второго уровня (Лаер 2) и откроет перед пользователями широкие возможности для более эффективного управления своими активами. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.

В настоящее время операции в Bitcoin осуществляются с помощью стекового языка программирования, называемого Bitcoin Скрипт. С помощью этого языка отправитель устанавливает условия блокировки средств, а получатель должен предоставить соответствующий ключ или условия для их расходования. Однако в существующей системе есть один недостаток: после того как средства один раз разблокированы, их можно отправить на любой адрес. Ковенантс позволяют ограничить именно этот процесс, то есть заранее определить, куда и на каких условиях монеты будут потрачены в будущем.

Технологическое новшество и раскол в сообществе

Хотя идея Ковенантс была впервые предложена Грегори Максвеллом в 2013 году, для ее реализации требуется изменение правил протокола Bitcoin, а именно «софт форк». Это вызывает серьезные споры внутри сообщества. В частности, различие во взглядах между различными клиентскими программами, такими как Bitcoin Коре и Кнотс, может помешать скорейшему внедрению этого новшества.

Известные представители отрасли, такие как Майкл Сэйлор, выступают за сохранение протокола Bitcoin без изменений (оссификацию). По их мнению, любое серьезное изменение в протоколе может поставить под угрозу стабильность системы. Несмотря на это, сторонники ковенантс подчеркивают, что с помощью этой технологии возможность самостоятельного хранения (селф-кустодй) можно донести до миллиардов новых пользователей.

Основные типы и различия

Для понимания технологии Ковенантс необходимо различать два ее основных типа:

Простые (прекомпутед) ковенантс: Устанавливают ограничения только для следующей транзакции. Это позволяет заранее определить определенную последовательность цепочечных операций.

Устанавливают ограничения только для следующей транзакции. Это позволяет заранее определить определенную последовательность цепочечных операций. Общие (рекурсиве) ковенантс: Они более сложны и позволяют бесконечно повторно применять правила расходования. Например, даже когда средства переходят с одного адреса на другой, первоначальные ограничения остаются в силе.

Хотя общие ковенантс предлагают больше гибкости, они технически гораздо сложнее и воспринимаются сообществом критически. Их внедрение потребует масштабных обновлений в сети Bitcoin. В настоящее время такие предложения, как ОП_ЧЭКТЭМПЛАТЭВЭРИФЙ, входят в число наиболее обсуждаемых решений.

Если в будущем комиссии в сети Bitcoin снова вырастут или объем транзакций увеличится, споры вокруг ковенантс неизбежно вспыхнут с новой силой. Эта технология может превратить Bitcoin не просто в средство платежа, а в платформу для исполнения сложных финансовых контрактов.