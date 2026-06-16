Прогноз роста курса доллара на 17 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 17 июня, вырастет примерно на 30–31 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Инфинбанк — 11 980 сумов.

• Анорбанк — 11 975 сумов.

• Туронбанк — 11 975 сумов.

• Алокабанк — 11 970 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Анорбанк — 11 995 сумов.

• Асакабанк — 12 020 сумов.

• Хаётбанк — 12 020 сумов.

• НБУ — 12 030 сумов.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.