Прогноз роста курса доллара на 17 июня

·4·Экономика
Прогноз роста курса доллара на 17 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 17 июня, вырастет примерно на 30–31 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Инфинбанк — 11 980 сумов.
• Анорбанк — 11 975 сумов.
• Туронбанк — 11 975 сумов.
• Алокабанк — 11 970 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Анорбанк — 11 995 сумов.
• Асакабанк — 12 020 сумов.
• Хаётбанк — 12 020 сумов.
• НБУ — 12 030 сумов.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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