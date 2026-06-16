Прогноз роста курса доллара на 17 июня
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• Инфинбанк — 11 980 сумов.
• Анорбанк — 11 995 сумов.
Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 17 июня, вырастет примерно на 30–31 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Инфинбанк — 11 980 сумов.
• Анорбанк — 11 975 сумов.
• Туронбанк — 11 975 сумов.
• Алокабанк — 11 970 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Анорбанк — 11 995 сумов.
• Асакабанк — 12 020 сумов.
• Хаётбанк — 12 020 сумов.
• НБУ — 12 030 сумов.
Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.
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