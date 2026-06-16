Госнадзор США призвал FDIC сдержать риски криптовалют

Правительственное управление подотчетности США (ГАО) призвало Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) координировать действия с другими федеральными ведомствами для устранения рисков, связанных с технологией блокчейн. Данная инициатива направлена на обеспечение стабильности цифровой экономики в условиях растущей доли криптоактивов на финансовом рынке. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

В письме, направленном главе FDIC Трэвису Хиллу и обнародованном в понедельник, отмечается, что надзорный орган еще в мае прошлого года рекомендовал определить риски блокчейн-технологий в качестве приоритетной задачи. Однако финансовые продукты на базе блокчейна и их влияние на рынки США по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. В связи с этим данная сфера была включена ГАО в «Список высокого риска».

Отсутствие системной координации

Согласно закону GENIUS Act, принятому в прошлом году, FDIC является основным регулятором для эмитентов стейблкоинов, которые считаются дочерними компаниями поднадзорных банков. Тем не менее, ГАО подчеркивает, что анализ, проведенный в 2023 году, выявил отсутствие постоянного механизма координации между финансовыми регуляторами для борьбы с блокчейн-рисками.

На данный момент объем финансовых услуг и продуктов, связанных с блокчейном, значительно вырос. Согласно отчету ГАО, создание такого механизма позволит FDIC и другим ведомствам коллективно выявлять риски и своевременно разрабатывать меры регулирования. Это особенно важно в период роста операций с крупными активами, такими как Bitcoin и Ethereum.

Меры по усилению банковского надзора

Кроме того, ГАО требует внедрить систему ротации менеджеров, контролирующих деятельность банков. Проверки 2024 года показали, что агентство не требует смены надзорных органов между различными банками. Это может подорвать независимость специалистов и негативно сказаться на результатах контроля.

Последовательный крах таких финансовых институтов, как Силикон Валлей Банк, Силвергате Банк и Сигнатуре Банк в марте 2023 года, тесно связанных с крипто- и техсекторами, вызвал множество вопросов к деятельности банковских надзорных органов. Тогда рыночная волатильность, последовавшая за банкротством биржи ФТКс, привела к закрытию этих банков.

В настоящее время члены Сената США рассматривают новый законопроект, который определит, как федеральные агентства будут регулировать широкий крипторынок. Ожидается, что подобные законодательные меры помогут укрепить роль блокчейн-технологий не только в США, но и в глобальной финансовой системе, а также повысят доверие инвесторов.