Криптокомпания Дональда Трампа выплатит бонусы бойцам UFC в стейблкоинах УСД1

Криптокомпания World Liberty Financial, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, вывела сотрудничество с UFC (Ултимате Фигхтинг Чампионшип) на новый уровень. Было объявлено, что бонусы бойцам в рамках очередного турнира, организованного на лужайке Белого дома, будут выплачены в стейблкоинах УСД1, выпущенных компанией. Этот шаг вызвал бурные обсуждения не только в спорте, но и в мире финансов и политики. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

По данным World Liberty Financial, UFC выплатит бойцам бонусы на общую сумму до 250 000 УСД в цифровой валюте УСД1, привязанной к доллару США. Данные КоинМаркетКап показывают, что на фоне этой новости цена УСД1 немного поднялась выше паритета в один доллар. За последние 24 часа объем торгов этим активом вырос на 93%, составив 2,38 млрд УСД.

Политические споры и конфликт интересов

Мероприятие под названием «UFC Фридом 250» подверглось резкой критике со стороны членов Конгресса США. Сообщается, что на организацию турнира было затрачено 60 млн УСД. Критики расценивают продвижение бизнес-структур, принадлежащих семье президента, через государственные мероприятия как конфликт интересов. Представитель Национального комитета демократов Джейлин О'Халлоран обвинила Трампа в использовании президентских полномочий для личного обогащения.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл отверг эти обвинения, подчеркнув, что активы президента находятся в специальном трасте под управлением его детей и никакого конфликта интересов нет. Тем не менее, в финансовых отчетах Трампа за январь указано, что его доля в проекте Ворлд Либертй превышает 50 млн УСД.

Место на крипторынке и планы на будущее

World Liberty Financial не намерена ограничиваться только UFC. В настоящее время компания подала заявку в Управление контролера денежного обращения США (OCC) на получение статуса национального траста. Кроме того, стало известно, что одна из компаний ОАЭ планирует использовать стейблкоин УСД1 для инвестиций в размере 2 млрд УСД в биржу Binance в мае 2025 года.

Вокруг проекта не обходится и без юридических споров. Основатель Tron Джастин Сан обратился в суд, обвинив компанию Ворлд Либертй в необоснованной заморозке его активов. В ответ компания Трампа подала встречный иск. Несмотря на это, Сан заявил, что продолжает поддерживать общую политику администрации в сфере криптовалют.

Эти события происходят на фоне принятия в США нового закона GENIUS Act по регулированию криптовалют. Данный закон создает правовую основу для расчетов в стейблкоинах, что, как ожидается, откроет широкие возможности для таких проектов, как Ворлд Либертй.