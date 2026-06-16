NVIDIA вышла на рынок заимствований: майнеры биткоинов переходят на ИИ

Корпорация NVIDIA, одна из самых дорогих компаний в мире, планирует выпустить облигации на сумму 20 миллиардов долларов с целью расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что этот масштабный финансовый шаг ускорит новый тренд в мире технологий — массовый переход в сферу ИИ не только производителей чипов, но и традиционных майнеров биткоинов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

По данным издания Bloomberg, NVIDIA направит эти средства на финансирование инвестиций, связанных с ИИ, и реструктуризацию существующих долгов. Компания предлагает семь видов облигаций со сроком погашения от 2 до 30 лет. Этот шаг демонстрирует высокую степень уверенности инвесторов в будущем искусственного интеллекта и подтверждает, что NVIDIA остается центральным звеном этой экосистемы.

Новая стратегия майнеров

Растущий спрос на чипы NVIDIA открывает новые источники дохода для майнеров биткоинов. Многие крупные майнинговые компании начали адаптировать свои энергетические мощности и дата-центры для высокопроизводительных вычислений (ХПК) и хостинга ИИ. Этот процесс стал жизненно важным, особенно после халвинга в апреле 2024 года, когда рентабельность добычи криптовалюты снизилась.

В настоящее время такие гиганты отрасли, как ХИВЭ Дигитал, ТераВулф, Хут 8 и КлеанСпарк, позиционируют себя уже не просто как криптофермы, а как провайдеры дата-центров. Используя существующую инфраструктуру и льготные контракты на электроэнергию, они сдают в аренду вычислительные мощности, необходимые для обучения моделей ИИ.

По мнению экспертов, индустрия майнинга биткоинов переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Рост сложности добычи и увеличение операционных расходов вынудили майнеров продавать биткоины из своих резервов. По данным ТеЭнергйМаг, с октября прошлого года по март текущего года майнеры продали более 15 000 BTC.

Изменения и перспективы рынка

Привлечение NVIDIA 20 миллиардов долларов знаменует новый этап технологической гонки в отрасли. Это может быть интересно и для таких стран, как Узбекистан, обладающих дешевой электроэнергией и развивающейся ИТ-инфраструктурой, так как переход глобальных майнеров в направление ИИ увеличивает спрос на вычислительные мощности по всему миру.

Резюмируя, активность NVIDIA на рынке заимствований и диверсификация майнеров биткоинов свидетельствуют о том, что ИИ становится приоритетным направлением в глобальной экономике. В то время как рынок криптовалют отличается волатильностью, инфраструктура искусственного интеллекта рассматривается как долгосрочная и стабильная инвестиция.