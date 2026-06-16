NVIDIA вышла на рынок заимствований: майнеры биткоинов переходят на ИИ
Корпорация NVIDIA, одна из самых дорогих компаний в мире, планирует выпустить облигации на сумму 20 миллиардов долларов с целью расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что этот масштабный финансовый шаг ускорит новый тренд в мире технологий — массовый переход в сферу ИИ не только производителей чипов, но и традиционных майнеров биткоинов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.
По данным издания Bloomberg, NVIDIA направит эти средства на финансирование инвестиций, связанных с ИИ, и реструктуризацию существующих долгов. Компания предлагает семь видов облигаций со сроком погашения от 2 до 30 лет. Этот шаг демонстрирует высокую степень уверенности инвесторов в будущем искусственного интеллекта и подтверждает, что NVIDIA остается центральным звеном этой экосистемы.
Новая стратегия майнеровРастущий спрос на чипы NVIDIA открывает новые источники дохода для майнеров биткоинов. Многие крупные майнинговые компании начали адаптировать свои энергетические мощности и дата-центры для высокопроизводительных вычислений (ХПК) и хостинга ИИ. Этот процесс стал жизненно важным, особенно после халвинга в апреле 2024 года, когда рентабельность добычи криптовалюты снизилась.
В настоящее время такие гиганты отрасли, как ХИВЭ Дигитал, ТераВулф, Хут 8 и КлеанСпарк, позиционируют себя уже не просто как криптофермы, а как провайдеры дата-центров. Используя существующую инфраструктуру и льготные контракты на электроэнергию, они сдают в аренду вычислительные мощности, необходимые для обучения моделей ИИ.
По мнению экспертов, индустрия майнинга биткоинов переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Рост сложности добычи и увеличение операционных расходов вынудили майнеров продавать биткоины из своих резервов. По данным ТеЭнергйМаг, с октября прошлого года по март текущего года майнеры продали более 15 000 BTC.
Изменения и перспективы рынкаПривлечение NVIDIA 20 миллиардов долларов знаменует новый этап технологической гонки в отрасли. Это может быть интересно и для таких стран, как Узбекистан, обладающих дешевой электроэнергией и развивающейся ИТ-инфраструктурой, так как переход глобальных майнеров в направление ИИ увеличивает спрос на вычислительные мощности по всему миру.
Резюмируя, активность NVIDIA на рынке заимствований и диверсификация майнеров биткоинов свидетельствуют о том, что ИИ становится приоритетным направлением в глобальной экономике. В то время как рынок криптовалют отличается волатильностью, инфраструктура искусственного интеллекта рассматривается как долгосрочная и стабильная инвестиция.
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