Майкл Сэйлор: Биткоину не нужно идти по пути Ethereum, чтобы приносить доход

Основатель компании Strategy, крупнейшего корпоративного держателя Биткоина в мире, Майкл Сэйлор выразил твердую позицию по одному из самых актуальных вопросов в мире криптовалют. По его мнению, сеть Биткоина не нуждается в стейкинге или механизмах инфляционного дохода на уровне протокола, подобных Ethereum. Сэйлор считает, что основная криптовалюта должна сохранить свою чистую форму, а доход должен формироваться через финансовые продукты, построенные на ее базе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

Во вторник на своей странице в Кс (бывший Twitter) Сэйлор представил концепцию «Стека цифровых активов» (Дигитал Ассет Стак), состоящую из пяти уровней. В этой модели Биткоин (BTC) служит фундаментом для структур кредитования, денег, дохода и капитала. По словам предпринимателя, Биткоин должен оставаться «чистым цифровым капиталом» и не обязан имитировать систему Ethereum или усложняться ради извлечения прибыли инвесторами.

Цифровой кредит и финансовый инжиниринг

В центре системы, предлагаемой Сэйлором, лежат финансовые инструменты, созданные на базе резервов Биткоина — «цифровые кредиты». Такой подход позволяет получать стабильный доход, снижая влияние высокой волатильности цены Биткоина. При этом Биткоин выступает в качестве залога, а акционерный капитал берет на себя основную часть ценовых рисков, в результате чего кредитные инструменты приносят более стабильную прибыль.

Глава Strategy привел в качестве яркого примера цифрового кредита бессрочные привилегированные акции СТРК, выпущенные его компанией. Он пояснил, что такие инструменты являются не просто продуктом компании, а новым классом активов, построенным поверх Биткоина с помощью инжиниринга рынка капитала. Этот метод служит аналогом облигаций или кредитных механизмов традиционной финансовой системы в криптомире.

Волатильность — не недостаток Биткоина

Говоря о резких колебаниях цены Биткоина, Сэйлор назвал это не недостатком, а естественной характеристикой актива. Охарактеризовав BTC как «высокоэнергетический капитал», он оценил высокую скорость изменения цен как позитивный фактор, обусловленный ограниченным предложением и круглосуточной глобальной торговлей. Инструменты вроде СТРК предназначены именно для того, чтобы сглаживать эти колебания и предлагать инвесторам более безопасный источник дохода.

По данным иксбт.ком, компания Strategy недавно приобрела еще 1 587 BTC за 100 млн УСД, и на данный момент ее общие резервы составляют 846,8 тыс. Биткоинов. С этим показателем компания является абсолютным лидером среди предприятий, торгуемых на открытой бирже. Взгляды Сэйлора важны и для криптоинвесторов в Узбекистане, так как стратегия лидеров рынка часто определяет будущее направление развития всей индустрии.

В конце статьи отмечается, что волатильность инструментов цифрового кредитования может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, ликвидности и спроса инвесторов. Согласно данным Nasdaq, акции СТРК компании Strategy завершили торги в понедельник на уровне 95,20 УСД. Хотя Биткоин остается в своем чистом виде, создание вокруг него такой сложной финансовой экосистемы делает вход на крипторынок еще более привлекательным для институциональных инвесторов.