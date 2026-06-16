Партнерство Bybit и ПИМКО: новая эра на рынке токенизированных облигаций

·6·Экономика
Партнерство Bybit и ПИМКО: новая эра на рынке токенизированных облигаций

Bybit, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, сделала важный шаг в направлении токенизации реальных активов (РВА). Компания объявила о предоставлении доступа к облигационным фондам под управлением ПИМКО и Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ). Эта инициатива открывает новые горизонты для инвесторов, объединяя традиционные финансовые инструменты с технологией блокчейн. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Bybit запустила новую платформу РВА Эарн, включив в нее два типа токенизированных облигационных фондов. Первый — ПИМКО Дйнамик Инкоме Оппортунитиес Фунд (ПДО), который инвестирует в корпоративные долги, ипотечные ценные бумаги и государственные облигации. Второй — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд, ориентированный на высокорейтинговые кредитные активы на азиатском и мировом рынках. Данные проекты реализуются в партнерстве с платформами Плуме и ДигиФТ.

Мост между цифровыми активами и традиционным рынком

В рамках проекта биржа ДигиФТ отвечает за процесс токенизации активов, а сеть Плуме обеспечивает инфраструктуру для всех ончейн-транзакций и подписок. По данным РВА.ксйз, сеть Плуме уже обслуживает более 250 тысяч владельцев РВА и зафиксировала объем транзакций более 512 млн УСД за последние 30 дней.

Пользователи Bybit могут подписаться на эти продукты с помощью стейблкоина USDC. Важно отметить, что биржа заявила об отсутствии комиссий за подписку, вывод средств или ончейн-транзакции. Однако следует помнить, что подобные инвестиции могут не защищать основной капитал, а доход не гарантирован.

Рост рынка токенизированных активов

В настоящее время рынок токенизации реальных активов стремительно развивается. Согласно аналитике РВА.ксйз, по состоянию на 12 июня текущего года общая стоимость этого рынка достигла 31,8 млрд УСД. При этом казначейские векселя США лидируют с показателем 14,9 млрд УСД. Также значимое место в этой экосистеме занимают сырьевые товары (4,7 млрд УСД) и акции (1,5 млрд УСД).

Другие гиганты криптоиндустрии также активны в этом направлении. Например, биржа OKX недавно интегрировала фонд БУИДЛ от компании BlackRock в свою систему залогов. Это позволяет институциональным клиентам использовать токенизированные активы в качестве торговой маржи. Кроме того, компания Archax внедрила систему выплат процентов в режиме реального времени в сети Hedera.

Для узбекистанских инвесторов подобные глобальные тенденции имеют большое значение. Возможность выхода на международный рынок облигаций через такие платформы, как Bybit, открывает путь к инвестированию в мировые активы в обход ограничений традиционной банковской системы. Это еще раз подчеркивает необходимость повышения знаний и навыков в области цифровой экономики и криптоактивов в нашей стране.

BybitКриптовалютаRWAИнвестицииБлокчейн
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Laylo
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