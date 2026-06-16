План компании Forward Industries, работающей на рынке криптовалют, по объединению казначейских компаний, специализирующихся на сети Solana (SOL), в единую структуру столкнулся с серьезным сопротивлением. Эта борьба между участниками отрасли свидетельствует о начале нового периода консолидации для публичных компаний, работающих с криптоактивами, однако более мелкие игроки стремятся сохранить свою независимость. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Согласно сообщению издания Коинтелеграф, Forward Industries одновременно направила предложения о поглощении трем крупным компаниям. Однако, в то время как Solana Компанй (ХСДТ) и Брера Холдингс официально отклонили предложения, компания СкйАИ предпочла не отвечать в установленный срок. Эта ситуация осложнила цели руководства Forward Industries по созданию крупномасштабной и ликвидной структуры на рынке.

Детали отклоненных предложений

По данным Forward Industries, совет директоров Solana Компанй (ХСДТ) отказался от сделки, которая должна была быть осуществлена путем обмена акций. Согласно предложению, акционеры ХСДТ должны были получить акции Форвард стоимостью 1,63 УСД за каждую акцию. Руководство компании выразило удивление этим отказом и сожаление о том, что никаких переговоров проведено не было.

Кроме того, Брера Холдингс 9 июня отклонила предложение, оцененное в 7,19 УСД за акцию. Компания СкйАИ сохранила молчание по предложению в 1,55 УСД, позволив сроку его действия истечь. С помощью этих слияний Forward Industries стремилась сформировать крупнейшую и наиболее стабильную корпоративную казну в экосистеме Solana.

Финансовые потери и состояние рынка

В настоящее время Forward Industries является крупнейшим владельцем казны в сети Solana. По данным КоинГеко, компания владеет 7 миллионами токенов SOL, приобретенных примерно за 1,6 млрд УСД. Однако при текущих рыночных ценах стоимость этих активов составляет 525 млн УСД, что означает нереализованный убыток в размере более 1 млрд УСД.

По мнению Августа Видмера, партнера инвестиционной фирмы Эчо Base, за последний год инвесторы потеряли интерес к казначейским компаниям. Причиной этого указывается то, что такие структуры более рискованны и менее эффективны по сравнению со специализированными структурными продуктами. Видмер отметил, что сейчас многие фирмы вынуждены идти на консолидацию, чтобы выжить на рынке.

По мнению экспертов, мелкие операторы пока не готовы к слиянию, однако финансовое давление в отрасли и проблемы с ликвидностью в будущем могут все равно заставить их войти в состав более крупных компаний. Ожидается, что Forward Industries пересмотрит свою стратегию или предложит более привлекательные условия.