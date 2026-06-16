Решение Центрального банка Японии оказывает давление на цену Bitcoin

Цена Bitcoin (BTC), крупнейшей криптовалюты в мире, в ближайшие дни рискует опуститься до психологического уровня поддержки в 60 000 УСД. Основной причиной становится неожиданно жесткая мера Центрального банка Японии (BoJ) — повышение основной процентной ставки до самого высокого показателя за последние тридцать лет. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Согласно данным ТрадингВиев, японский регулятор повысил краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 1,0%. Это самый высокий показатель с 1995 года. Данное решение было принято в ответ на инфляционные риски, вызванные ростом цен на энергоносители и геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.

Исторические показатели и риск снижения

На фоне этой новости цена Bitcoin подешевела почти на 2,5% от своего локального пика в 67 250 УСД. Хотя актив частично сохранил темпы роста июня, исторический анализ указывает на то, что ситуация может ухудшиться. В течение 30 дней после повышения ставок BoJ Bitcoin в среднем терял 5,74% стоимости.

В частности, после повышения ставки в марте 2024 года BTC упал на 5,59%, а в июле — на 10,89%. Даже после решения в январе 2025 года цены снизились до 14,77%. Лишь в декабре 2025 года наблюдался рост цен на 8,31%, однако аналитики объясняют это перекупленностью рынка.

Прогнозы для рынка криптовалют

Исходя из текущей цены около 66 500 УСД, при прогнозируемом среднем снижении на 5,74%, Bitcoin может упасть до 62 700 УСД. Если произойдет более резкая коррекция, как в июле, цена может опуститься до 59 200 УСД, а при повторении сценария января — до 56 700 УСД.

Графики, представленные криптоаналитиком Герла, показывают, что общие фазы снижения после решений японского банка могут быть еще более болезненными. В некоторых случаях Bitcoin терял от 26% до 38% своей стоимости. Это побуждает инвесторов быть осторожными и внимательно следить за глобальными макроэкономическими изменениями.

Для узбекистанских трейдеров и инвесторов эти глобальные колебания имеют важное значение, так как падение цены Bitcoin обычно негативно влияет на весь рынок альткоинов, включая такие активы, как Ethereum и Solana. Сейчас основное внимание приковано к тому, удержит ли рынок зону спроса в диапазоне 59 000 – 62 000 УСД.