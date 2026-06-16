Компания Риппле вышла на финансовый рынок Африки: крупное соглашение с Флуттерваве

Риппле, одна из ведущих мировых компаний в области блокчейн-технологий и цифровых платежей, стала акционером Флуттерваве — крупнейшего финтех-гиганта Африки. Данное инвестиционное соглашение расценивается как стратегический шаг на пути к коренному реформированию трансграничных денежных переводов и расширению крипторешений на континенте. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

По сообщению Bloomberg, генеральный директор Флуттерваве Олугбенга Агбула подтвердил, что после этих инвестиций общая стоимость компании достигла 3,3 млрд долларов. Благодаря этой сделке Риппле получила долю в управлении Флуттерваве, однако она будет действовать не как владелец компании, а как стратегический акционер. Это партнерство открывает для Риппле доступ к стремительно развивающейся платежной экосистеме Африки.

Технологическая интеграция и новые возможности

В рамках соглашения Флуттерваве интегрирует в свою инфраструктуру стейблкоин RLUSD, разработанный Риппле, систему Риппле Пайментс и технологию КсРП Ledger. Это нововведение позволит осуществлять международные денежные переводы по всей Африке быстрее и в несколько раз дешевле, чем сейчас. В настоящее время Флуттерваве работает в 35 странах континента, расширяя услуги с цифровыми активами.

Африканский континент сегодня считается одним из самых дорогих рынков денежных переводов в мире. По данным Всемирного банка, при отправке средств в размере 200 долларов в страны к югу от Сахары в среднем уплачивается комиссия от 13 до 17 долларов. Технологии блокчейна и стейблкоинов позволяют снизить эти расходы до суммы от 0,50 до 2 долларов.

Рост принятия криптовалют

Согласно отчету Chainalysis, использование криптовалют в регионе Африки к югу от Сахары за год выросло на 52%. За год в регионе было зафиксировано on-chain транзакций на сумму более 205 млрд долларов, что сделало этот регион третьим по темпам роста крипторынком в мире. Особенно высок спрос на такие стейблкоины, как USDt и USDC, для защиты от инфляции и дешевых переводов.

Этот шаг компании Риппле является частью ее стратегии расширения в регионе. В октябре прошлого года компания наладила сотрудничество с финансовым институтом Абса Банк в Южной Африке. Теперь партнерство с Флуттерваве еще больше укрепит эти позиции.

Эксперты отмечают, что выход таких крупных технологических игроков, как Риппле, в африканские страны, где традиционная банковская система развита недостаточно, повысит экономическую активность. Это создаст финансовые удобства не только для крупных субъектов бизнеса, но и для обычных граждан, отправляющих деньги своим семьям из-за рубежа.