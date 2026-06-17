Губернатор штата Иллинойс (США) Дж. Б. Прицкер, несмотря на резкие протесты представителей криптоиндустрии, подписал закон, предусматривающий новый вид налога на операции с цифровыми активами. Документ, принятый в рамках бюджета штата объемом 55,9 млрд долларов, устанавливает «налог на привилегии» (привилеге такс) в размере 0,2% для криптотранзакций. Это первая в истории США налоговая система для пользователей цифровых активов, которая применяется независимо от получения дохода или прибыли. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

Согласно новому порядку, налогом будут облагаться все виды перемещений цифровых активов, осуществляемые на зарегистрированных платформах. Влиятельные организации, такие как Crypto Кункил фор Инноватион (ККИ), призывали губернатора наложить вето на данный пункт. По их мнению, такая мера накладывает необоснованное финансовое бремя на жителей Иллинойса и препятствует развитию технологических инноваций в штате.

Опасения представителей индустрии и последствия

В заявлении представителей ККИ в социальной сети Кс подчеркивается, что данный налоговый режим беспрецедентно несправедлив. По мнению экспертов, обложение активов налогом исключительно по их технологическому признаку может вынудить компании, работающие в сфере блокчейна, покинуть штат. Согласно анализу налоговой фирмы БДО УСА, данный закон затронет не только местных, но и компании из других регионов, имеющих клиентов в этом штате.

Кроме того, брокеры цифровых активов, работающие в штате, теперь обязаны пройти обязательную регистрацию и соблюдать новые правила отчетности. Ожидается, что это создаст дополнительные административные барьеры для субъектов малого и среднего бизнеса. Данный порядок вступает в силу как часть бюджета на 2027 финансовый год.

Глобальный и национальный контекст

В настоящее время Конгресс США работает над единой национальной налоговой системой для криптовалют. Также представители отрасли проходят процесс адаптации к правилам Дигитал Ассетс анд Консумер Протектион Акт (ДАКПА) на федеральном уровне. В таких условиях введение отдельного налога в штате Иллинойс закономерно вызывает недопонимание среди инвесторов и пользователей.

Майлз Дженнингс, руководитель по политическим вопросам компании А16з Crypto, назвал этот закон «одной из самых жестких мер против криптовалют в США». По его мнению, в то время как финансовый сектор стремительно переходит на блокчейн-технологии, подобные ограничения могут отрезать экономику штата от современного прогресса.

Для таких стран, как Узбекистан, где сфера цифровых активов активно регулируется, этот опыт США может стать определенным сигналом. В то время как деятельность криптобирж и майнеров легализуется, увеличение налоговой нагрузки часто приводит к оттоку капитала в другие юрисдикции. Время покажет, насколько эффективным или вредным окажется этот процесс на примере Иллинойса.