Цена Bitcoin стабилизируется: аналитики называют диапазон 60–70 тысяч долларов важным

·9·Экономика
Цена Bitcoin стабилизируется: аналитики называют диапазон 60–70 тысяч долларов важным

Крупнейшая в мире криптовалюта Bitcoin (BTC) в последние дни формирует своего рода «точку опоры» в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов. Анализ ончейн-данных (внутри блокчейна) показывает, что в этом ценовом интервале выросла активность инвесторов, и рынок создает фундамент для нового этапа роста. Этот процесс имеет важное значение для долгосрочной стабильности криптоактива. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Согласно данным аналитической платформы Чекончаин, распределение нереализованной прибыли/убытков (УРПД) Bitcoin показывает, что значительная часть предложения сейчас сосредоточена именно в диапазоне 60–70 тысяч долларов. Аналитик Фрэнк Феттер отметил, что почти 20% всех резервов Bitcoin были куплены или переведены с кошелька на кошелек именно в этом ценовом диапазоне. Это свидетельствует о том, что данная зона является сильной психологической и экономической зоной поддержки.

Состав инвесторов меняется

Такая плотность на рынке способствует формированию «меанингфул флурс», то есть значимых точек опоры. В периоды падения цен многие неопытные или «слабые» инвесторы распродали свои активы, и их место заняли покупатели с долгосрочной стратегией. В экономическом языке этот процесс называется перераспределением активов.

Аналитик КрйптоКуант Даркфост назвал эту ситуацию одним из крупнейших периодов «перехода из слабых рук в сильные» в истории Bitcoin. По его мнению, уход с рынка паникующих продавцов и их замена крупными институциональными или профессиональными инвесторами создает основу для резких подъемов в будущем.

Исторические повторения и капитуляция

Текущее состояние рынка аналитики также оценивают как «зону капитуляции». Это ситуация, при которой большая часть удерживаемых Bitcoin находится в убытке или на грани безубыточности. Согласно анализу ДурденБТК, Bitcoin попадал в такое состояние в своей истории всего четыре раза.

  • в 2019 году — около 3 200 долларов;
  • в 2020 году — на уровне 5 000 долларов;
  • в 2023 году — стоимостью 16 000 долларов;
  • в настоящее время — в диапазоне 59 000 – 60 000 долларов.
Во всех предыдущих случаях такие показатели означали, что цена достигла своего дна (боттом), после чего начиналось долгосрочное ралли. Эти данные важны и для узбекистанских криптоинвесторов, так как стабильность на глобальном рынке напрямую влияет на ликвидность и интерес на местных биржах.

Подводя итог, Bitcoin стремится прочно закрепиться выше уровня 60 000 долларов. Если эта точка опоры сохранится, вероятность обновления рекордов на рынке криптовалют в ближайшие месяцы останется высокой.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицииАнализ рынка
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Laylo
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