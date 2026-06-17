Сотрудничество КоинМЭНА и Standard Chartered: крипторынок ОАЭ выходит на новый уровень

·14·Экономика
Сотрудничество КоинМЭНА и Standard Chartered: крипторынок ОАЭ выходит на новый уровень

Криптовалютная биржа КоинМЭНА из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с международным банковским гигантом Standard Chartered. Данное соглашение направлено на дальнейшее укрепление экосистемы цифровых активов в стране и совершенствование инфраструктуры фиатных платежей для клиентов. Этот шаг еще больше упрочит позиции ОАЭ как глобального криптохаба. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

По сообщению издания Коинтелеграф, в рамках данного соглашения КоинМЭНА будет использовать услуги банка Standard Chartered для ввода и вывода фиатных средств (он- анд офф-рампс), управления клиентскими счетами и транзакциями через виртуальные счета. Это партнерство позволит повысить прозрачность биржевых операций и обеспечит ликвидность за счет быстрых расчетов с международными контрагентами.

Регулирование и институциональное доверие

Рола Абу Манне, главный исполнительный директор Standard Chartered в ОАЭ, на Ближнем Востоке и в Пакистане, отметила, что ОАЭ удалось создать ведущую регуляторную среду для цифровых активов. Это открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества между финансовыми институтами и лицензированными компаниями. Данное соглашение является ярким свидетельством зрелости сектора цифровых активов в стране и растущего интереса к нему со стороны институциональных инвесторов.

Основатели КоинМЭНА Дина Саман и Талал Табба в своих заявлениях отметили, что будущее отрасли зависит не только от технологий, но и от крепких банковских связей, регуляторных норм и операционных основ. По их мнению, интеграция с традиционной финансовой системой имеет решающее значение для повышения доверия пользователей к криптовалютам.

Новые игроки в сфере финтеха

В то же время на финансовом рынке ОАЭ наблюдаются и другие крупные изменения. По данным Bloomberg, Центральный банк ОАЭ (КБУАЭ) одобрил заявки лондонской финтех-компании Revolut на получение лицензий по оказанию розничных платежных услуг и хранению средств. Revolut планирует сформировать местную технологическую и операционную базу перед запуском своих услуг в Эмиратах.

Ожидается, что в ближайшем будущем клиенты Revolut получат доступ к мультивалютным счетам, физическим и виртуальным картам, а также внутренним и международным денежным переводам. Компания также намерена расширить свою деятельность в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, включая Турцию и Марокко. Однако Revolut пока не предоставил официальной информации о наличии торговли цифровыми активами или услуг стейкинга в своем локальном приложении.

Эти процессы в ОАЭ демонстрируют, что регион превращается в центр не только нефтегазового сектора, но и современных финансовых технологий и криптоэкономики. Сотрудничество традиционных банков, таких как Standard Chartered, с криптобиржами и выход на рынок финтех-гигантов вроде Revolut гарантируют безопасную и законную инфраструктуру для инвесторов.

CoinMENAStandard CharteredОАЭКриптовалютаФинтех
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