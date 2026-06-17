БитГо запустила в Европе новую криптоплатформу на базе требований MiCA

БитГо, одна из ведущих мировых компаний по хранению криптовалют, представила свою новую платформу в преддверии вступления в силу новых правил регулирования Европейского союза (MiCA). Данный сервис призван помочь криптобиржам и финтех-компаниям адаптироваться к строгим лицензионным требованиям региона. Ожидается, что этот шаг станет важным решением для многих крупных игроков в условиях регулирования рынка цифровых активов в Европе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

По сообщению издания Коинтелеграф, платформа «крйпто-ас-а-сервике», запущенная БитГо Эуропе, позволяет компаниям осуществлять деятельность в рамках MiCA (Маркетс ин Крйпто-Ассетс). Генеральный директор БитГо Майк Белше подчеркнул, что компании не должны терять своих пользователей из-за задержек в процессе получения лицензии. По его словам, регулируемая инфраструктура обеспечивает безопасную и законную работу платформ.

Лицензия MiCA и неопределенность вокруг Binance

Ожидается, что требования MiCA полностью вступят в силу в Европейском союзе с 1 июля. До этого срока криптокомпании должны получить специальное разрешение, чтобы продолжить предоставление услуг на территории блока. На этом фоне появились сообщения о том, что регуляторы Греции могут отклонить заявку на лицензию крупнейшей в мире биржи Binance, что вызвало определенные опасения на рынке.

БитГо получила свое разрешение в рамках MiCA на год раньше. Федеральное управление финансового надзора Германии (БаФин) выдало компании соответствующую лицензию в мае 2025 года. Инфраструктура БитГо позволяет биржам подключать свои системы KYC (знай своего клиента), мониторинг транзакций и кошельковые сервисы через API.

Региональные рынки и финтех-интеграция

Новая система поддерживает не только работу с криптоактивами, но и осуществление платежей в ЭУР через СЭПА (Сингле Евро Пайментс Ареа). Это создает удобство для пользователей при вводе и выводе фиатных денег в криптоэкосистему. Представители БитГо отметили, что необходимость перехода на новую инфраструктуру растет в таких странах, как Польша и Литва, из-за отмены старых национальных систем регистрации.

Решения, предлагаемые БитГо Эуропе, включают следующие возможности:

Программные КЙК-проверки и регистрация клиентов;

Регулируемые кастодиальные (хранительские) услуги;

Расчеты с цифровыми активами и торговые операции;

Фиатные переводы, интегрированные с европейской банковской системой.

На данный момент БитГо не предоставила точной информации о том, может ли ее инфраструктура помочь компаниям, испытывающим трудности с лицензированием, таким как Binance. Однако, по мнению экспертов, подобные партнерства могут послужить временным или постоянным правовым основанием для крупных бирж, чтобы остаться на европейском рынке. Это, в свою очередь, обеспечит стабильность операций с Bitcoin и другими активами.