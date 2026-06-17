БитГо запустила в Европе новую криптоплатформу на базе требований MiCA

·12·Экономика
БитГо запустила в Европе новую криптоплатформу на базе требований MiCA

БитГо, одна из ведущих мировых компаний по хранению криптовалют, представила свою новую платформу в преддверии вступления в силу новых правил регулирования Европейского союза (MiCA). Данный сервис призван помочь криптобиржам и финтех-компаниям адаптироваться к строгим лицензионным требованиям региона. Ожидается, что этот шаг станет важным решением для многих крупных игроков в условиях регулирования рынка цифровых активов в Европе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

По сообщению издания Коинтелеграф, платформа «крйпто-ас-а-сервике», запущенная БитГо Эуропе, позволяет компаниям осуществлять деятельность в рамках MiCA (Маркетс ин Крйпто-Ассетс). Генеральный директор БитГо Майк Белше подчеркнул, что компании не должны терять своих пользователей из-за задержек в процессе получения лицензии. По его словам, регулируемая инфраструктура обеспечивает безопасную и законную работу платформ.

Лицензия MiCA и неопределенность вокруг Binance

Ожидается, что требования MiCA полностью вступят в силу в Европейском союзе с 1 июля. До этого срока криптокомпании должны получить специальное разрешение, чтобы продолжить предоставление услуг на территории блока. На этом фоне появились сообщения о том, что регуляторы Греции могут отклонить заявку на лицензию крупнейшей в мире биржи Binance, что вызвало определенные опасения на рынке.

БитГо получила свое разрешение в рамках MiCA на год раньше. Федеральное управление финансового надзора Германии (БаФин) выдало компании соответствующую лицензию в мае 2025 года. Инфраструктура БитГо позволяет биржам подключать свои системы KYC (знай своего клиента), мониторинг транзакций и кошельковые сервисы через API.

Региональные рынки и финтех-интеграция

Новая система поддерживает не только работу с криптоактивами, но и осуществление платежей в ЭУР через СЭПА (Сингле Евро Пайментс Ареа). Это создает удобство для пользователей при вводе и выводе фиатных денег в криптоэкосистему. Представители БитГо отметили, что необходимость перехода на новую инфраструктуру растет в таких странах, как Польша и Литва, из-за отмены старых национальных систем регистрации.

Решения, предлагаемые БитГо Эуропе, включают следующие возможности:

  • Программные КЙК-проверки и регистрация клиентов;
  • Регулируемые кастодиальные (хранительские) услуги;
  • Расчеты с цифровыми активами и торговые операции;
  • Фиатные переводы, интегрированные с европейской банковской системой.
На данный момент БитГо не предоставила точной информации о том, может ли ее инфраструктура помочь компаниям, испытывающим трудности с лицензированием, таким как Binance. Однако, по мнению экспертов, подобные партнерства могут послужить временным или постоянным правовым основанием для крупных бирж, чтобы остаться на европейском рынке. Это, в свою очередь, обеспечит стабильность операций с Bitcoin и другими активами.

BitGoMiCAКриптовалютаBinanceЕвропейский Союз
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как решения ФРС влияют на курс Биткоина: три основных сигнала, которых ждет рынокКак решения ФРС влияют на курс Биткоина: три основных сигнала, которых ждет рынокСегодня, 15:33Безопасность крипторынка: почему традиционные аудиты не останавливают кражиБезопасность крипторынка: почему традиционные аудиты не останавливают кражиСегодня, 15:16Спад на рынке криптовалют: основные индексы снизились под влиянием Bitcoin КашСпад на рынке криптовалют: основные индексы снизились под влиянием Bitcoin КашСегодня, 15:15Траке Финанке привлекла 32 миллиона долларов на трансграничные платежиТраке Финанке привлекла 32 миллиона долларов на трансграничные платежиСегодня, 15:12Конгресс США против цифрового доллара: проект КБДК запрещен до 2030 годаКонгресс США против цифрового доллара: проект КБДК запрещен до 2030 годаСегодня, 14:56Акции MicroStrategy упали: инвесторы обеспокоены стратегией покупки биткоиновАкции MicroStrategy упали: инвесторы обеспокоены стратегией покупки биткоиновСегодня, 14:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 22 мая
Объявлены курсы валют на 22 мая
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара