БитГо запустила в Европе новую криптоплатформу на базе требований MiCA
БитГо, одна из ведущих мировых компаний по хранению криптовалют, представила свою новую платформу в преддверии вступления в силу новых правил регулирования Европейского союза (MiCA). Данный сервис призван помочь криптобиржам и финтех-компаниям адаптироваться к строгим лицензионным требованиям региона. Ожидается, что этот шаг станет важным решением для многих крупных игроков в условиях регулирования рынка цифровых активов в Европе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.
По сообщению издания Коинтелеграф, платформа «крйпто-ас-а-сервике», запущенная БитГо Эуропе, позволяет компаниям осуществлять деятельность в рамках MiCA (Маркетс ин Крйпто-Ассетс). Генеральный директор БитГо Майк Белше подчеркнул, что компании не должны терять своих пользователей из-за задержек в процессе получения лицензии. По его словам, регулируемая инфраструктура обеспечивает безопасную и законную работу платформ.
Лицензия MiCA и неопределенность вокруг BinanceОжидается, что требования MiCA полностью вступят в силу в Европейском союзе с 1 июля. До этого срока криптокомпании должны получить специальное разрешение, чтобы продолжить предоставление услуг на территории блока. На этом фоне появились сообщения о том, что регуляторы Греции могут отклонить заявку на лицензию крупнейшей в мире биржи Binance, что вызвало определенные опасения на рынке.
БитГо получила свое разрешение в рамках MiCA на год раньше. Федеральное управление финансового надзора Германии (БаФин) выдало компании соответствующую лицензию в мае 2025 года. Инфраструктура БитГо позволяет биржам подключать свои системы KYC (знай своего клиента), мониторинг транзакций и кошельковые сервисы через API.
Региональные рынки и финтех-интеграцияНовая система поддерживает не только работу с криптоактивами, но и осуществление платежей в ЭУР через СЭПА (Сингле Евро Пайментс Ареа). Это создает удобство для пользователей при вводе и выводе фиатных денег в криптоэкосистему. Представители БитГо отметили, что необходимость перехода на новую инфраструктуру растет в таких странах, как Польша и Литва, из-за отмены старых национальных систем регистрации.
Решения, предлагаемые БитГо Эуропе, включают следующие возможности:
- Программные КЙК-проверки и регистрация клиентов;
- Регулируемые кастодиальные (хранительские) услуги;
- Расчеты с цифровыми активами и торговые операции;
- Фиатные переводы, интегрированные с европейской банковской системой.
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