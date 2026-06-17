Конгресс США против цифрового доллара: проект КБДК запрещен до 2030 года

·11·Экономика
Конгресс США против цифрового доллара: проект КБДК запрещен до 2030 года

Палата представителей и Сенат США достигли соглашения по новому законопроекту о жилье. Самым резонансным аспектом данного документа является официальный запрет Федеральной резервной системе (ФРС) создавать цифровую валюту центрального банка (КБДК) до 2030 года. Ожидается, что это решение временно поставит точку в многолетних политических спорах вокруг цифровых активов под государственным контролем в финансовой системе США. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком, сообщает издание.

Обновленная редакция законопроекта под названием «21ст Кентурй Роад то Хусинг Акт» повлияет не только на регулирование цен на жилье, но и окажет серьезное воздействие на рынок криптовалют. По данным издания Политико, двухпартийная группа представит этот документ для окончательного голосования в конце июня. В документе указано, что ФРС не может прямо или косвенно осуществлять эмиссию цифровой валюты центрального банка или любого аналогичного цифрового актива.

Вопрос конфиденциальности и финансовой стабильности

Сторонники криптовалют и республиканцы давно критикуют проект КБДК. По их мнению, цифровая валюта под государственным контролем противоречит децентрализованной природе технологии блокчейн и позволяет правительству отслеживать финансовые транзакции граждан. Запрет в данном законопроекте направлен именно на защиту неприкосновенности частной жизни.

Стоит отметить, что запрет в законе не распространяется на стейблкоины. В документе предусмотрено исключение для открытых и частных цифровых валют, обеспеченных долларом. Это означает, что место цифровых активов, выпущенных частным сектором на финансовом рынке США, сохранится. Эксперты отмечают, что данный шаг предпринят с целью сохранения лидерства США в глобальной финансовой системе и предотвращения подавления инноваций.

Политическая борьба и планы на будущее

Попытки запретить проект КБДК продолжались несколько лет. Ранее предложенный Томом Эммером законопроект «Анти-КБДК Сурвеилланке Стате Акт» застрял в Сенате. Теперь включение этого пункта в масштабное жилищное законодательство резко повысило вероятность его принятия. Дональд Трамп также неоднократно подчеркивал в своих выступлениях необходимость прекращения работы федеральных агентств над КБДК.

Члены Конгресса планируют с помощью этого соглашения перед августовским перерывом и ноябрьскими выборами сосредоточить внимание на других важных документах, в частности, на законе CLARITY Act, регулирующем крипторынок. Ожидается, что принятие нового законопроекта приведет к следующим изменениям:

  • Федеральная резервная система не сможет выпускать цифровой доллар до 31 декабря 2030 года;
  • Будет ограничена покупка институциональными инвесторами индивидуального жилья с целью сдачи в аренду;
  • Будет создана правовая защита и возможность развития для частных проектов стейблкоинов;
  • Повысится авторитет институтов децентрализованных финансов (DeFi) в финансовой системе США.
Данный законопроект имеет стратегическое значение для экономики США, так как он определяет не только рынок недвижимости, но и будущую модель цифровой экономики. Если документ будет одобрен в конце июня, это станет важной победой на пути к сохранению баланса между криптосообществом и традиционной финансовой системой.

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