Федеральная резервная система США (ФРС) на своем очередном заседании приняла решение оставить основную процентную ставку неизменной в диапазоне 3,50–3,75% годовых. Это решение, которое ожидалось почти единогласно участниками рынка, служит важным сигналом для мировых финансовых рынков. Для ФРС это означает начало нового этапа не только с экономической, но и с политической точки зрения. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает в новости.

Данное заседание вошло в историю как первое официальное мероприятие под руководством нового главы центрального банка США Кевина Уорша. Уорш, утвержденный Сенатом в прошлом месяце, занял пост Джерома Пауэлла. Теперь внимание инвесторов и аналитиков приковано к заявлениям нового главы на пресс-конференции, так как ожидается, что он внесет значительные изменения в политику ФРС.

Новый руководитель и ожидаемые реформы

Ранее Кевин Уорш критиковал используемые ФРС методы «форвард гуиданке» (предоставление предварительной информации о будущих планах) и ежеквартальные экономические прогнозы, включая популярные графики «дот плот». В связи с этим участники рынка внимательно следят за тем, насколько изменится стиль коммуникации центрального банка. Его подход может переопределить уровень прозрачности и точности в финансовом мире.

В последние месяцы надежды на снижение процентных ставок угасают, поскольку уровень инфляции в США оказался более стабильным, чем ожидалось, а показатели рынка труда остаются высокими. Напротив, среди трейдеров усиливаются предположения о том, что следующим шагом ФРС может стать не снижение, а повышение ставок.

Влияние на глобальную экономику

Решение ФРС оказывает прямое влияние и на развивающиеся экономики, такие как Узбекистан. Сохранение высоких процентных ставок в США ведет к укреплению курса УСД в глобальном масштабе и росту стоимости привлечения средств на международных кредитных рынках. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на международной торговле и ценах на золото.

В настоящее время рынки анализируют каждое слово Кевина Уорша. Если он подтвердит свою приверженность жесткой монетарной политике, это может увеличить волатильность фондовых индексов, таких как С&П 500 и Nasdaq. Кроме того, рынок криптовалют, в частности цена Bitcoin, остается тесно связанным с будущими планами центрального банка США.

Подводя итог, первое решение в эпоху Кевина Уорша оказалось ожидаемо осторожным. Однако борьба с инфляцией еще не окончена, и стратегические взгляды нового руководства могут переформатировать глобальную финансовую архитектуру в ближайшие месяцы.