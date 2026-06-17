ФРС США оставила процентные ставки без изменений

·10·Экономика
ФРС США оставила процентные ставки без изменений

Федеральная резервная система США (ФРС) на своем очередном заседании приняла решение оставить основную процентную ставку неизменной в диапазоне 3,50–3,75% годовых. Это решение, которое ожидалось почти единогласно участниками рынка, служит важным сигналом для мировых финансовых рынков. Для ФРС это означает начало нового этапа не только с экономической, но и с политической точки зрения. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает в новости.

Данное заседание вошло в историю как первое официальное мероприятие под руководством нового главы центрального банка США Кевина Уорша. Уорш, утвержденный Сенатом в прошлом месяце, занял пост Джерома Пауэлла. Теперь внимание инвесторов и аналитиков приковано к заявлениям нового главы на пресс-конференции, так как ожидается, что он внесет значительные изменения в политику ФРС.

Новый руководитель и ожидаемые реформы

Ранее Кевин Уорш критиковал используемые ФРС методы «форвард гуиданке» (предоставление предварительной информации о будущих планах) и ежеквартальные экономические прогнозы, включая популярные графики «дот плот». В связи с этим участники рынка внимательно следят за тем, насколько изменится стиль коммуникации центрального банка. Его подход может переопределить уровень прозрачности и точности в финансовом мире.

В последние месяцы надежды на снижение процентных ставок угасают, поскольку уровень инфляции в США оказался более стабильным, чем ожидалось, а показатели рынка труда остаются высокими. Напротив, среди трейдеров усиливаются предположения о том, что следующим шагом ФРС может стать не снижение, а повышение ставок.

Влияние на глобальную экономику

Решение ФРС оказывает прямое влияние и на развивающиеся экономики, такие как Узбекистан. Сохранение высоких процентных ставок в США ведет к укреплению курса УСД в глобальном масштабе и росту стоимости привлечения средств на международных кредитных рынках. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на международной торговле и ценах на золото.

В настоящее время рынки анализируют каждое слово Кевина Уорша. Если он подтвердит свою приверженность жесткой монетарной политике, это может увеличить волатильность фондовых индексов, таких как С&П 500 и Nasdaq. Кроме того, рынок криптовалют, в частности цена Bitcoin, остается тесно связанным с будущими планами центрального банка США.

Подводя итог, первое решение в эпоху Кевина Уорша оказалось ожидаемо осторожным. Однако борьба с инфляцией еще не окончена, и стратегические взгляды нового руководства могут переформатировать глобальную финансовую архитектуру в ближайшие месяцы.

ФРСКевин УоршЭкономика СШАПроцентные СтавкиИнфляция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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