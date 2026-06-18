Рекордные продажи на рынке криптовалют: закончился ли сезон альткоинов?

·15·Экономика
Рекордные продажи на рынке криптовалют: закончился ли сезон альткоинов?

На рынке криптовалют наблюдается крупнейший отток капитала за последние годы. В частности, чистый объем продаж на централизованных биржах по рынку альткоинов (включая все цифровые активы, кроме Bitcoin и Ethereum) превысил 266 млрд УСД. Это самое глубокое падение с момента начала отслеживания спотового спроса в 2020 году. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

Согласно аналитическим данным КрйптоКуант, разница между годовым кумулятивным объемом покупок и продаж резко ушла в отрицательную зону. Это означает, что в течение длительного времени давление продаж на рынке значительно преобладало над спросом покупателей. Такая ситуация вызывает опасения среди инвесторов о том, что ожидания «сезона альткоинов» (алтсеасон) угасают.

Разрыв между объемом торгов и фьючерсами

Интересно, что, несмотря на рекордные продажи, торговая активность по альткоинам остается высокой. Например, по состоянию на 16 июня 51% объема фьючерсных торгов на бирже Binance пришлось именно на альткоины. Для сравнения, этот показатель составил 28,85% для Bitcoin и 20,20% для Ether.

Эксперты отмечают, что высокая активность на рынке фьючерсов при отрицаческом спросе на спотовом рынке указывает на то, что новый капитал на рынок не поступает, а существующие средства просто циркулируют внутри альткоинов. Иными словами, инвесторы предпочитают спекулятивные операции имеющимися средствами, чем покупку новых активов.

Резервы стейблкоинов и перспективы рынка

Еще одним важным индикатором рынка являются резервы стейблкоинов. Аналитик МореноДВ отмечает, что количество стейблкоинов стандарта ЭРК-20 на биржах почти не изменилось с декабря 2024 года. В настоящее время на биржах хранится примерно 40-46% всех стейблкоинов в обращении.

Эта ситуация может свидетельствовать о перетоке капитала с крипторынка в другие альтернативные продукты или традиционные финансовые активы. Данная тенденция имеет важное значение и для узбекистанских инвесторов, так как диверсификация портфеля альткоинов сейчас подвергается высокому риску.

Резюмируя, давление продаж в размере 266 млрд УСД на рынке альткоинов указывает на необходимость осторожности инвесторов. Хотя альткоины лидируют по объему торгов, говорить об устойчивом росте рынка сложно до тех пор, пока не появится реальный приток капитала.

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Laylo
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