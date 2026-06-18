Tether выводит из обращения обеспеченный золотом стейблкоин аУСДТ

Крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, компания Tether, приняла решение о закрытии своей платформы Аллой бй Tether и цифрового актива аУСДТ, обеспеченного золотом. Этот деривативный проект, запущенный всего два года назад, прекращает работу после анализа рыночного спроса и активности пользователей. Теперь компания планирует направить ресурсы в более перспективные и высоколиквидные направления. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Согласно официальному заявлению представителей Tether, данное решение стало результатом пересмотра стратегических приоритетов компании. Несмотря на закрытие проекта аУСДТ, Tether продолжит развивать свой основной золотой актив — токен КсАУТ (Tether Голд). Рыночная капитализация КсАУТ на данный момент составляет 3 миллиарда долларов, и он подкреплен запасом физического золота объемом более 22 тонн.

Стратегические изменения и новые направления

В последнее время Tether не ограничивается только стейблкоинами, а активно инвестирует в другие технологические сферы. В целях укрепления своих позиций в различных секторах экономики компания направляет средства в следующие направления:

Развитие инфраструктуры майнинга биткоинов;

Искусственный интеллект (AI) и облачные вычисления;

Робототехника и высокотехнологичные стартапы;

Финансирование инновационных проектов, таких как немецкая компания НЭУРА.

Актив аУСДТ был создан на базе смарт-контрактов Ethereum и позволял пользователям получать долларовую ликвидность, используя свои резервы КсАУТ в качестве залога. Эта система создавала условия для использования золотого актива в качестве финансового инструмента без необходимости его продажи. Однако на практике интерес к этому продукту оказался не таким высоким, как ожидалось.

На текущий момент рыночная капитализация платформы Аллой бй Tether составляет примерно 1,2 миллиона долларов. Процесс закрытия проекта будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе немедленно прекращается открытие новых позиций и минтинг новых токенов аУСДТ. Этот шаг предпринят для обеспечения безопасного выхода существующих пользователей.

Tether предоставила пользователям время до 17 сентября текущего года для возврата токенов аУСДТ и выкупа заложенных активов КсАУТ. По истечении трехмесячного срока проект полностью прекратит свою деятельность. Компания гарантирует полное выполнение всех обязательств в течение этого процесса.

По мнению экспертов, такой шаг гиганта, как Tether, является стратегией адаптации к реальному спросу на криптовалютном рынке. Несмотря на то, что цена золота в этом году достигла рекордного уровня (выше 2400 долларов за унцию), интерес к чистым золотым токенам (КсАУТ) остается более стабильным, чем к деривативным продуктам. Теперь Tether сосредоточит все свое внимание именно на таких ликвидных продуктах.