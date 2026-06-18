Конфликт вокруг ФТКс продолжается: жена Райана Саламе обвиняется в незаконном финансировании

·8·Экономика
Конфликт вокруг ФТКс продолжается: жена Райана Саламе обвиняется в незаконном финансировании

Жена бывшего руководителя обанкротившейся криптовалютной биржи ФТКс Райана Саламе, Мишель Бонд, столкнулась с серьезными обвинениями в США. Федеральный судья Манхэттена отклонил ходатайство Мишель Бонд об отмене предъявленных ей обвинений. Данное дело связано с незаконным финансированием предвыборной кампании в 2022 году за счет средств ФТКс. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

Согласно решению судьи Джорджа Дэниелса, утверждения Мишель Бонд о якобы достигнутом соглашении с прокуратурой были признаны необоснованными. Госпожа Бонд утверждала, что прокуроры обещали прекратить преследование в обмен на признание ее супругом Райаном Саламе своей вины. Однако в судебных документах указано, что такого условия не существовало и стороны были об этом осведомлены.

Незаконные средства и политические амбиции

По данным следствия, когда Мишель Бонд баллотировалась в Конгресс США в 2022 году, Райан Саламе организовал через биржу ФТКс фиктивный консалтинговый контракт на сумму 400 тысяч долларов. Эти средства впоследствии были потрачены на финансирование предвыборной кампании Бонд. Кроме того, сообщается, что в период с июня по август 2022 года Саламе перевел своей жене еще несколько сотен тысяч долларов.

Райан Саламе, бывший содиректор подразделения ФТКс Дигитал Маркетс, в мае этого года был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения. Он был признан виновным в осуществлении незаконных политических пожертвований и управлении системой денежных переводов без лицензии. Теперь его супруга также предстанет перед судом как часть этой цепочки.

Отголоски крупнейшего кризиса в криптоиндустрии

Громкий крах биржи ФТКс в 2022 году потряс мировой рынок криптовалют. Вслед за этим кризисом было возбуждено множество уголовных дел против основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида и его ближайших партнеров. Ожидается, что продолжающийся судебный процесс над Мишель Бонд станет одной из последних крупных глав этого глобального мошенничества.

Судья Дэниелс в своем решении также опирался на показания бывшего адвоката Бонд Джины Парлоуккион. Адвокат в своих показаниях под присягой признала, что в ходе переговоров с прокуратурой Бонд не обещали иммунитета. Это фактически аннулировало основной аргумент защиты.

В настоящее время правоохранительные органы США усилили борьбу с политической коррупцией в сфере криптовалют. Данный случай демонстрирует, что ответственности могут подвергнуться не только руководители ФТКс, но и члены их семей за участие в незаконных финансовых схемах. Заключительные судебные заседания по делу Мишель Бонд запланированы на ближайшие месяцы.

FTXКриптовалютаРайан СаламеСШАСуд
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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