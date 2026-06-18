В США раскрыто крупное криптомошенничество на 1,8 млрд долларов

·6·Экономика
В США раскрыто крупное криптомошенничество на 1,8 млрд долларов

56-летний житель штата Флорида Родни Бертон признал в федеральном суде свою причастность к мошеннической схеме на сумму 1,8 млрд долларов, связанной с крупной криптовалютной платформой ХйперФунд. Это преступление оценивается как одна из крупнейших крипто-пирамид в истории современных финансов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

По данным прокуратуры округа Мэриленд и Службы внутренних доходов (ИРС) США, Бертон, известный под прозвищем «Bitcoin Родней», вступил в сговор с целью оказания нелицензированных услуг по переводу денежных средств и продвижения глобальной мошеннической схемы ХйперФунд. Данная платформа присвоила средства тысяч инвесторов по всему миру.

Новая «схема Понци» в мире финансов

ХйперФунд сравнивают по масштабам с такими известными финансовыми пирамидами, как ОнеКоин, принесшая убытки в 4 млрд долларов, и БитКоннект на 2 млрд долларов. Согласно материалам следствия, платформа обещала инвесторам пассивный доход от 0,5% до 1% в день. Компания заявляла, что эти средства якобы поступают от майнинга криптовалют, однако на самом деле никакой майнинговой деятельности не велось.

В период с июня 2020 года по январь 2022 года Бертон активно рекламировал этот проект, обогащаясь за счет средств инвесторов. Он контролировал несколько консалтинговых компаний и лично получил доход в размере не менее 7,8 млн долларов в результате операций. Эти средства были получены путем злоупотребления доверием инвесторов.

Судебный приговор и судьба партнеров

В рамках данного уголовного дела к ответственности привлекается не только Бертон, но и другие лица. В январе 2024 года прокуратура предъявила обвинения 35-летнему австралийцу Сэму Ли и Бренде Чун из Мэриленда. Хотя Ли считается одним из основателей ХйперФунд, окончательный приговор в его отношении пока не вынесен.

За время своей деятельности ХйперФунд несколько раз проводил ребрендинг. Проект, который начал работу в январе 2022 года под названием ХйперКапитал как ДеФи-экосистема, спустя шесть месяцев превратился в ХйперФунд. Однако, как и все финансовые пирамиды, эта система полностью потерпела крах в ноябре 2022 года, и инвесторы лишились своих средств.

Родни Бертон может быть приговорен к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме за осуществление нелицензированных денежных переводов. Оглашение приговора ожидается 23 июля этого года. Данный случай вновь продемонстрировал важность безопасности и контроля на глобальном рынке криптовалют.

BitcoinКриптовалютаМошенничествоСШАHyperFund
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Laylo
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