Тираж памятных монет увеличен из-за высокого спроса

В связи с тем, что национальная сборная Узбекистана впервые в истории получила путевку в групповой этап Чемпионата мира ФИФА, Центральный банк выпустит специальные памятные монеты.

На монетах силуэты 26 футболистов сборной объединены в единый образ «Белого волка».

По данным Центрального банка, эта композиция символизирует, что исторический результат стал плодом командного труда и сплоченности.

Первоначально планировался выпуск ограниченного тиража в количестве 100 золотых и 1 000 серебряных монет.

Однако из-за высокого интереса и поступивших обращений было принято решение о дополнительном увеличении тиража.

Теперь будут отчеканены еще 400 золотых и 2 000 серебряных монет.

Памятные монеты, посвященные Чемпионату мира, будут изготовлены из чистого золота 999,9 пробы.

Сообщается, что вес золотой монеты составит 31,1 грамма.

Продажа памятных монет начинается сегодня, 18 июня.

Цены и список филиалов, в которых будет осуществляться продажа, будут опубликованы на официальном сайте Центрального банка.