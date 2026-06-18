Индекс доллара США создает риски для Bitcoin: новый этап на рынках

Индекс доллара (ДКсЙ), отражающий стоимость доллара США по отношению к другим основным валютам на глобальных финансовых рынках, находится на пороге преодоления важного уровня сопротивления. Ожидается, что эта ситуация станет серьезным испытанием для Bitcoin и других криптовалют, которые традиционно имеют обратную зависимость от доллара. Согласно аналитическим данным издания CoinDesk, резкий рост индекса доллара может привести к снижению стоимости цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk.ком.

Индекс доллара в последние недели демонстрирует стабильные темпы роста. Это объясняется ростом доверия инвесторов к экономике США и денежно-кредитной политике, проводимой Федеральной резервной системой (ФРС). По мере укрепления доллара инвесторы предпочитают переходить из высокорисковых активов, включая Bitcoin и технологические акции, в фиатные валюты, которые считаются более безопасными.

Противоречие между Bitcoin и долларом

Исторические данные показывают наличие сильной корреляции между Bitcoin и ДКсЙ, однако она работает в обратном направлении. То есть в периоды снижения индекса доллара цена Bitcoin обновляла свои исторические максимумы. В текущей ситуации «прорыв» (бреакут) индекса доллара, то есть преодоление долгожданного высокого уровня, может заставить «быков» на крипторынке немного отступить.

Эти изменения имеют важное значение и для узбекистанских инвесторов и трейдеров. Учитывая, что торговля Bitcoin на местном рынке осуществляется преимущественно в УСД, удорожание доллара США в глобальном масштабе напрямую влияет и на стоимость криптоактивов в сумах. Рост индекса доллара оказывает давление не только на крипту, но и на цены на золото и другие сырьевые товары.

Будущие прогнозы и риски

По мнению экспертов, если Индекс доллара успешно пробьет текущую линию сопротивления, это приведет к снижению ликвидности на финансовых рынках. Сообщения о том, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, делают доллар еще более привлекательным. Это затрудняет преодоление психологического барьера в 70 000 УСД для Bitcoin.

Несмотря на это, аналитики крипторынка позитивно смотрят на долгосрочные перспективы Bitcoin. Они считают рост индекса доллара временной коррекцией и выражают уверенность в том, что «цифровое золото» восстановит свои позиции до конца года. Однако в краткосрочной перспективе трейдерам рекомендуется внимательно следить за графиками ДКсЙ.

Резюмируя, неопределенность в глобальной экономике и сила американской валюты увеличивают волатильность на рынке криптовалют. Для инвесторов на данном этапе принятие осторожных решений и правильная оценка рисков становятся важнее, чем когда-либо.