Налоговый комитет сообщил, что кешбэк отменять не будут

·28·Экономика
Налоговый комитет сообщил, что кешбэк отменять не будут

Налоговый комитет прокомментировал сообщения о системе кешбэка, распространяющиеся в социальных сетях. По данным комитета, планов по отмене или ограничению действия государственной системы кешбэка нет.

Согласно постановлению ПП-113 от 05.04.2023 года, для физических лиц, включенных в «Единый реестр социальной защиты», установлен особый льготный порядок. Согласно ему, за покупку баранины, говядины и мяса птицы, яиц, растительного масла, муки, сахара, лекарственных средств и медицинских услуг вместо обычного 1-процентного кешбэка возвращается полная сумма уплаченного НДС.

Однако сообщается, что некоторые граждане и субъекты предпринимательства пытаются злоупотреблять этим механизмом. В частности, выявлены случаи необоснованного возврата сумм НДС путем оформления фиктивных или недостоверных фискальных чеков.

По данным комитета, только в мае 248,5 тысячи человек из «Единого реестра социальной защиты», пытавшихся получить возврат НДС через чеки 389 предприятий республики, были внесены в реестр подозрительных покупателей. В результате выплата кешбэка на сумму 83,1 млрд сумов была временно приостановлена. В апреле же были приостановлены выплаты на сумму 102,5 млрд сумов по 122,1 тысячи человек.

В апреле-мае текущего года в Навоийской области кешбэк на сумму 34,8 млрд сумов, зарегистрированный 105 524 гражданами через чеки онлайн-контрольно-кассовых машин, принадлежащих 13 ООО, был полностью удержан и не выплачен.

В Ферганской области 95 тысяч граждан зарегистрировали кешбэк на сумму 38,3 млрд сумов через чеки 5 ООО. Из них 3,9 млрд сумов были одобрены к выплате, а 34,4 млрд сумов — удержаны.

В Андижанской области из суммы кешбэка в 34,1 млрд сумов, зарегистрированной 100 458 гражданами, к выплате было одобрено 5,8 млрд сумов. Часть в размере 23,8 млрд сумов была удержана и не выплачена гражданам.

По заявлению Налогового комитета, выявленные случаи касаются не самой системы кешбэка, а отдельных лиц и субъектов предпринимательства, пытавшихся извлечь из нее незаконную выгоду. Цель состоит не в остановке системы, а в обеспечении ее справедливой и адресной работы.

Комитет призвал граждан регистрировать в приложении «Soliq» только те чеки, которые выданы за покупки, совершенные ими лично. Просьба не регистрировать чеки, предоставленные другими лицами.

Граждане, столкнувшиеся со случаями продажи или покупки фальшивых чеков, могут обратиться в подразделения комплаенса и антикоррупционного контроля налоговых органов.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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