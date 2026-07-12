Из какой страны в Узбекистан поступает больше всего парфюмерии?

·19·Экономика
Из какой страны в Узбекистан поступает больше всего парфюмерии?

В период с января по апрель 2026 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано парфюмерно-косметической продукции на сумму 1,3 миллиона долларов США. По данным Национального статистического комитета, этот показатель увеличился на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, за этот период больше всего парфюмерной продукции в Узбекистан поставила Турция. Стоимость импортированных из Турции товаров составила 417 тысяч долларов США.

Следующие места по объему импорта заняли Россия (245,6 тысячи долларов) и Франция (235,2 тысячи долларов). Также из Чехии было ввезено парфюмерии на 197,1 тысячи долларов, а из Беларуси — на 41,1 тысячи долларов.

Кроме того, на долю других стран пришлось в общей сложности 203,1 тысячи долларов США парфюмерной продукции.

Приведенные цифры показывают, что спрос на парфюмерно-косметическую продукцию в Узбекистане растет, а Турция сохраняет лидерство на рынке импорта.

ЎзбекистонТуркияРоссияФранцияЧехия
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