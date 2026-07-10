Объявлены курсы валют на 13 июля

·2·Экономика
Объявлены курсы валют на 13 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 63,77 сума и составил 12 075,98 сума.

• Евро подорожал на 39,74 сума и составил 13 731,16 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 94,04 сума и составил 16 111,98 сума.
• Японская иена подорожала на 0,08 сума и составила 73,97 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 31,33 сума и составил 14 886,86 сума.
• Китайский юань подорожал на 2,63 сума и составил 1 768,09 сума.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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