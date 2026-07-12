В Узбекистане усилят контроль за оборотом золота и драгоценных камней

·36·Экономика
В Узбекистане усилят контроль за оборотом золота и драгоценных камней

В Узбекистане может быть введен новый порядок контроля за оборотом ювелирных изделий. Правительство вынесло на обсуждение проект обязательной цифровой маркировки продукции из драгоценных металлов и камней.

Предлагаемый порядок будет реализован через систему Asl belgisi. Она послужит для электронного отслеживания движения ювелирных изделий от производителя до точки продажи.

На первом этапе до 30 декабря 2027 года будет проведен пилотный проект. В нем примут участие компании Gold Moon Tashkent, Sofizar, Merrit Jewellery и Termez Gold Production.

С 1 января 2029 года производители и импортеры будут обязаны маркировать ювелирные изделия. А с 1 апреля 2029 года это требование распространится и на розничную торговлю.

На каждое изделие или его бирку будет нанесен штрихкод Data Matrix. Через код в системе будут отражаться данные о продукте, его движении и процессе продажи.

Оператором системы маркировки станет CRPT TURON. В период эксперимента коды будут предоставляться субъектам бизнеса бесплатно.

Новый порядок обеспечит удобство и для покупателей. Они смогут проверять подлинность украшений через мобильное приложение. В случае выявления контрафактной продукции будет создана возможность обращения в государственные органы.

ЗаргарликМаркировкаЎзбекистонAsl belgisiҚимматбаҳо металларCRPT TURON
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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