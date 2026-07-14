Объявлены курсы валют на 15 июля

·52·Экономика
Объявлены курсы валют на 15 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 15 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 27,38 сума и составил 12 065,49 сума.

• Евро подешевел на 69,91 сума и составил 13 754,66 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,47 сума и составил 155,66 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 51,14 сума и составил 16 143,63 сума.
• Японская иена подешевела на 0,26 сума и составила 74,39 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 83,4 сума и составил 14 858,98 сума.
• Китайский юань подешевел на 4,33 сума и составил 1 780,04 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производство напитков в Узбекистане достигло 11,6 трлн сумовПроизводство напитков в Узбекистане достигло 11,6 трлн сумовСегодня, 16:498 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?Сегодня, 15:00Импорт парфюмерии за четыре месяца достиг 1,3 млн долларовИмпорт парфюмерии за четыре месяца достиг 1,3 млн долларовСегодня, 13:40Объем транспортных услуг в Узбекистане достиг 85,3 трлн сумовОбъем транспортных услуг в Узбекистане достиг 85,3 трлн сумовСегодня, 12:3315 июля ожидается снижение курса доллара15 июля ожидается снижение курса доллараСегодня, 10:53В Ташкенте снизились цены на землю, а квартиры продолжают дорожатьВ Ташкенте снизились цены на землю, а квартиры продолжают дорожатьВчера, 17:08
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
7 июля ожидается рост курса доллара
7 июля ожидается рост курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 29 июня
Объявлены курсы валют на 29 июня
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов
Объявлены курсы валют на 26 июня
Объявлены курсы валют на 26 июня
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня