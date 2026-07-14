Объявлены курсы валют на 15 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 15 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 27,38 сума и составил 12 065,49 сума.

• Евро подешевел на 69,91 сума и составил 13 754,66 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,47 сума и составил 155,66 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 51,14 сума и составил 16 143,63 сума.

• Японская иена подешевела на 0,26 сума и составила 74,39 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 83,4 сума и составил 14 858,98 сума.

• Китайский юань подешевел на 4,33 сума и составил 1 780,04 сума.