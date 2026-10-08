Запасы Узбекистана сократились на 7,7 процента за месяц

Международные запасы Узбекистана в сентябре 2026 года уменьшились на 5,55 млрд долларов, или на 7,7 процента, и по состоянию на 1 октября составили 66,6 млрд долларов, сообщает UzDaily.

Основная доля в структуре резервов приходится на золото. В сентябре стоимость золотых резервов сократилась на 4,8 млрд долларов, снизившись с 64,9 млрд до 60,1 млрд долларов. Однако физический объем золота увеличился. Он вырос с 14,1 млн до 14,3 млн тройских унций.

На снижение стоимости золота повлияли цены на мировом рынке. В сентябре по данным London Fixing одна тройская унция золота подешевела на 9 процентов и упала до 4188,75 доллара. По состоянию на 7 октября котировки снова снизились, составив 4119 долларов за унцию.

Несмотря на это, доля золота в структуре международных резервов Узбекистана осталась на уровне 90,2 процента.

Валютные резервы в сентябре также сократились. Их объем уменьшился с 6,6 млрд до 5,9 млрд долларов, снизившись на 10,6 процента. Основное падение пришлось на наличную валюту и депозиты. Этот показатель сократился на 629 млн долларов и составил 4,24 млрд долларов.

Объем международных ценных бумаг в портфеле регулятора в сентябре сократился на 74 млн долларов, снизившись с 1,77 млрд до 1,69 млрд долларов. Доля ценных бумаг в структуре международных резервов составила 2,5 процента.

Специальные права заимствования, то есть активы СДР, зафиксированы в размере 571 млн долларов.

Несмотря на сокращение в сентябре, резервы Узбекистана на 21,1 процента, или на 11,6 млрд долларов, выше показателей годичной давности. Год назад резервы составляли около 55 млрд долларов.

В начале года международные резервы Узбекистана составляли 66,3 млрд долларов. А 1 марта был зафиксирован исторический максимум в 77,1 млрд долларов. Резервы в размере 66,6 млрд долларов по состоянию на 1 октября на 13,6 процента ниже этого пикового показателя.