Узбекские боксеры в обновленном рейтинге WBA: двое сохранили лидерство

·70·Спорт
Узбекские боксеры в обновленном рейтинге WBA: двое сохранили лидерство
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг по итогам октября, в котором Бектемир Меликузиев и Мухаммад Шехов сохранили первое место в своих весовых категориях.
  • При этом Отабек Холматов и Сирочбек Исмоилов были исключены из списка топ-15 рейтинга.
  • Муроджон Ахмадалиев, Шахрам Гиясов, Исроил Мадримов и Руслан Абдуллаев смогли сохранить свои позиции без изменений.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный официальный рейтинг профессиональных боксеров по итогам октября. Согласно ему, два узбекских мастера кожаной перчатки — Бектемир Меликузиев и Мухаммад Шехов сохранили за собой лидерство (1-е место) среди претендентов в своих весовых категориях.

Серьезные изменения в рейтинге: двое наших боксеров покинули список

В обновленной таблице наблюдаются и некоторые потери. В частности, Отабек Холматов, занимавший в прошлом месяце 9-ю строчку в полулегком весе, а также Сирочбек Исмоилов, числившийся на 13-м месте в легком весе, на этот раз были исключены из топ-15 рейтинга WBA.

Полные показатели узбекских боксеров в рейтинге WBA

Боксер

Весовая категория

Место в рейтинге

Чемпион в весе

Мухаммад Шехов

Второй легчайший вес

1-е место (без изменений)

Наоя Иноуэ

Муроджон Ахмадалиев

Второй легчайший вес

3-е место (без изменений)

Наоя Иноуэ

Отабек Холматов

Полулегкий вес

Исключен из рейтинга (ранее 9)

Флойд Шофилд

Сирочбек Исмоилов

Легкий вес

Исключен из рейтинга (ранее 13)

Вакантно

Руслан Абдуллаев

Первый полусредний вес

13-е место (без изменений)

Гэри Расселл

Шахрам Гиясов

Полусредний вес

8-е место (без изменений)

Теофимо Лопес

Исроил Мадримов

Первый средний вес

7-е место (без изменений)

Джарон Эннис

Бектемир Меликузиев

Второй средний вес

1-е место (без изменений)

Хайме Мунгия

Прямые претенденты на чемпионский пояс

Мухаммад Шехов, занимающий 1-ю строчку рейтинга (на пояс абсолютного чемпиона Наои Иноуэ), и Бектемир Меликузиев (на пояс Хайме Мунгии) прочно удерживают статус официальных претендентов в своих категориях. Также Муроджон Ахмадалиев, Шахрам Гиясов и Исроил Мадримов сохраняют сильные позиции в топ-10 в борьбе за чемпионские поединки.

Как вы считаете, кто из наших боксеров, занимающих 1-е место — Бектемир Меликузиев или Мухаммад Шехов — первым выйдет на ринг за чемпионский пояс мира?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого обновленного рейтинга с любителями узбекского бокса!

WBAБектемир МеликузиевМухаммад Шеховбокс Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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