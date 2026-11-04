Что сказал Унаи Эмери о крупном поражении от «Барселоны»?

·61·Спорт
Что сказал Унаи Эмери о крупном поражении от «Барселоны»?
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА команда «Астон Вилла» потерпела поражение в гостях у «Барселоны» со счетом 0:3.
  • Главный тренер Унаи Эмери отметил, что команда допускала ошибки в ходе игры и ей не хватило хладнокровия в решающие моменты.
  • Несмотря на это, «Астон Вилла», имеющая 9 очков, продолжает борьбу за плей-офф и в следующем туре встретит «Галатасарай».

Главный тренер «Астон Виллы», уступившей на выезде «Барселоне» с крупным счетом 0:3 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, поделился своими мыслями после матча. В интервью изданию BBC Sport испанский специалист остановился на ошибках, этапе развития команды и нереализованных выгодных моментах.

Ошибки и нехватка хладнокровия

Наставник бирмингемцев подчеркнул, что его команда вела серьезную борьбу против сильного соперника, однако в решающие моменты не хватило точности:

«То, как формируется наша команда, отчетливо видно на протяжении всех 90 минут. В нашем составе есть как молодые и талантливые футболисты, так и опытные игроки. Сегодня мы допустили ряд ошибок. В процессе работы мы и раньше сталкивались с подобными недостатками, но каждый раз находили силы их преодолеть.

Даже сегодня, несмотря на ошибки, мы продолжали создавать моменты и вступать в единоборства. Если бы мы реализовали хотя бы один из шансов, возникших в первом тайме, возможно, все сложилось бы иначе. Однако в завершающей стадии не хватило хладнокровия.»

Унаи Эмери

Обзор и детали матча «Барселона» — «Астон Вилла» (3:0)

Показатели

«Барселона»

«Астон Вилла»

Итоговый счет

3

0

Авторы голов

Рафинья (дубль),

Ламин Ямаль (1 гол)

Стадия турнира

Общий этап ЛЧ 2026/27, 4-й тур

Общий этап ЛЧ 2026/27, 4-й тур

Положение по очкам

9 очков (в числе лидеров)

9 очков (в числе лидеров)

Следующий соперник

«Галатасарай» (Турция)

Следующее испытание — в Стамбуле

Крупную победу каталонцам принесли гол Ламина Ямаля и два мяча находящегося в отличной форме Рафиньи. Несмотря на поражение, «Астон Вилла», набравшая 9 очков благодаря успехам в первых трех турах, остается в числе претендентов на плей-офф. В следующем, 5-м туре турнира подопечные Унаи Эмери проведут встречу против сильной турецкой команды — «Галатасарая».

Как вы считаете, сможет ли «Астон Вилла» сделать правильные выводы из этого крупного поражения и победить «Галатасарай» в жарком матче в Стамбуле?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным обзором с футбольными болельщиками!

Лига чемпионов УЕФАБарселонаАстон ВиллаУнаи Эмери
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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