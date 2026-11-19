Итальянский футбольный клуб «Эмполи» принял решение, редко встречающееся в мире футбола: команда подписала официальный контракт с собакой по кличке Мауи. Теперь это не просто домашний питомец, гуляющий вокруг клуба, а официальный талисман «Эмполи».

Согласно сообщению на официальном сайте клуба, церемония подписания контракта с Мауи была организована по аналогии с представлением профессиональных футболистов. На шею псу повязали клубный шарф и провели специальную фотосессию.

Какова будет роль Мауи в клубе?

Согласно договоренности, Мауи теперь станет частью жизни «Эмполи». Он будет участвовать в различных мероприятиях, организуемых клубом, появляться перед болельщиками на трибунах стадиона и принимать участие в медиапроектах.

Руководство клуба надеется, что эта инициатива поможет наладить еще более тесную связь с болельщиками. Ожидается, что Мауи, как уникальный живой символ команды, оживит клубную атмосферу.

Сезон для «Эмполи» складывается неудачно

Интересно, что эта необычная инициатива клуба пришлась на период, когда спортивные результаты оставляют желать лучшего.

«Эмполи» выступает во втором дивизионе Италии — Серии Б. За первые 11 туров сезона команда набрала всего 9 очков и находится в нижней части турнирной таблицы.

В такой ситуации появление Мауи в жизни команды может стать своего рода инициативой, которая поднимет настроение болельщикам. Теперь новый талисман клуба будет в центре внимания фанатов не только на мероприятиях, но и на стадионе.