В столице Азербайджана, Баку, ведутся следственные действия по факту убийства 23-летней художницы Гулары Мехдиевой. В совершении преступления подозревается ее 18-летний сводный брат Айхан Мехдиев.

Как сообщают азербайджанские СМИ, трагедия произошла 16 ноября около 14:30 в квартире в 9-м микрорайоне Бинагадинского района столицы. По предварительным данным, между братом и сестрой возник конфликт из-за фотографий, опубликованных в социальной сети.

Согласно сообщениям, Айхан потребовал от сестры удалить некоторые фотографии, на что Гулара не согласилась. В результате между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта молодой человек нанес сестре три ножевых ранения. Женщина, получившая тяжелые телесные повреждения, была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Как пишет издание Кафказинфо, в своих первоначальных показаниях Айхан заявил, что совершил преступление на почве ревности. Однако окончательные выводы по этому делу будут сделаны по результатам следствия и судебного разбирательства.

Сообщается, что Гулара и Айхан были рождены от одного отца, но от разных матерей. Они проживали в одной квартире.

По данному факту прокуратурой Бинагадинского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается расследование для установления всех деталей происшествия.