Нахиде Бабашлы официально объявила о своем замужестве

·0·Культура
Нахиде Бабашлы официально объявила о своем замужестве

Азербайджанская певица Нахиде Бабашлы поделилась с поклонниками радостной новостью. 13 июля артистка сообщила на своей странице в Instagram, что официально вышла замуж.

Как стало известно, певица связала себя узами брака с турецким фитнес-тренером Халимом Байдуром. Она опубликовала фотографии и видео с церемонии бракосочетания на своей странице в социальной сети, получив множество поздравлений и добрых пожеланий от фанатов.

Одним из моментов, привлекших внимание поклонников, стало то, что Нахиде Бабашлы присутствовала на церемонии с гипсом на правой руке. Певица объяснила это тем, что за день до свадьбы она получила легкую травму пальца, из-за чего ей наложили гипс.

На данный момент официальной информации о том, когда и где состоится свадебное торжество, не поступало. Несмотря на это, поклонники певицы в социальных сетях искренне поздравляют ее с новым этапом в жизни, желая счастья и благополучия.

Jilmayib barmoqlaridagi uzuklarini ko‘rsatayotgan er-xotin.
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