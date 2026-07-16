Неслихан Атагюль удостоилась еще одной международной награды

·20·Культура
Неслихан Атагюль удостоилась еще одной международной награды

Известная турецкая актриса Неслихан Атагюль пополнила копилку своих международных достижений еще одной престижной наградой. Она была удостоена премии Recognition Award на церемонии Turkish Drama Gala, которая впервые прошла в Майами (США).

Эта награда была вручена актрисе за значительный вклад в популяризацию турецких сериалов в мире и их международный успех. На торжественном вечере, посвященном 10-летию успеха турецких сериалов в Латинской Америке, Неслихан Атагюль была приглашена на сцену как «Королева турецких драм» (Turkish Drama Queen).

Принимая награду, актриса произнесла благодарственную речь на испанском языке. Ее искреннее выступление и свободное владение испанским языком вызвали бурные аплодисменты участников мероприятия. Видеозаписи этих моментов за короткое время набрали миллионы просмотров в социальных сетях.

На церемонии Неслихан Атагюль сопровождал ее супруг, актер Кадир Догулу. На вечере собрались многие актеры, режиссеры и творческие деятели, внесшие свой вклад в международный успех турецких сериалов.

Напомним, что сериал «Kara Sevda», в котором главные роли исполнили Неслихан Атагюль и Бурак Озчивит, вошел в историю как первый турецкий сериал, получивший международную премию «Эмми» в 2017 году. Этот проект считается одним из произведений, совершивших важный поворот в успехе турецких сериалов на мировом рынке.

Неслихан АтагюльМайамиКадир ДогулуБурак ОзчивитКара Севда
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