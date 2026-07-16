Маленький блогер в центре внимания: Ясмине Заитовой исполнилось 5 лет!

Ясмина Заитова, у которой много поклонников, отметила свое 5-летие. Ясмина, первый ребенок талантливых певцов Нодира Заитова и Ширин Заитовой, уже успела привлечь внимание своей активностью в социальных сетях.

Маленький блогер уже успела завоевать любовь множества подписчиков благодаря своей искренности, веселому настроению и семейным видеороликам. В честь дня рождения на ее странице были опубликованы красивые фотографии и видео с праздника.

На кадрах видно, как Ясмина радостно отмечает свой день рождения в кругу близких. Поклонники в комментариях пишут ей искренние поздравления, желая здоровья, счастья, удачи и светлого будущего.

5-летие Ясмины Заитовой стало радостным событием для ее семьи и поклонников.