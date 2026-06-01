Предложение Юлдуз Усмановой президенту вызвало дискуссии в сети

В Международном конгресс-центре проходит церемония вручения государственных наград деятелям культуры и искусства с участием президента Шавката Мирзиёева. В ходе мероприятия народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова поделилась своим мнением.

В интервью Darakchi.uz певицу спросили, есть ли у нее предложения к главе государства. Юлдуз Усманова уделила особое внимание вопросу широкой популяризации национальной музыки.

По словам артистки, исполнение хотя бы пары макомов на свадьбах после того, как гости рассядутся, может повысить интерес молодого поколения к национальному искусству.

«Он сам сказал, что если на свадьбах артисты, будь то маленькая или большая группа, после того как гости сядут, исполнят пару макомов, это останется в памяти молодежи. Сначала они могут морщиться, но потом привыкнут. А когда станут старше, будут вспоминать: “В наше время было так”», — сказала Юлдуз Усманова.